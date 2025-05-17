Доля сделок в нацвалютах России со странами ЕАЭС достигла рекордных 93 процентов

Доля сделок в национальных валютах России со странами ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан) достигла рекордных 93 процентов. Об этом на форуме «Россия — Исламский мир» в Казани журналистам сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

Фото СМИ. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач

«Если в 2015 году доля рубля и других национальных валют была порядка 70 процентов в расчетах с нашими партнерами по ЕАЭС, то по итогам прошлого года мы достигли рекордных 93 процентов. Со странами СНГ — 91 процент», — уточнил он.

По его словам, это произошло благодаря росту темпов торговли РФ в среднем на 7 процентов как со странами ЕАЭС, так и СНГ. Объем торговли со странами Содружества превысил 10 триллионов рублей.

«Нельзя искусственно заставить участников внешнеэкономической деятельности перейти на ту или иную валюту, а значит, что национальные валюты востребованы, хорошо обслуживают наш товарооборот. Еще одним важным достижением стал рост востребованности валютных пар нацвалют стран-партнеров с российским рублем. Это хороший задел для дальнейшего роста. Все страны неплохими темпами прирастают, что способствует укреплению единого экономического пространства и привлекает внешних партнеров в качестве безбарьерного рынка товаров и услуг в центре Евразии», — заключил Дмитрий Вольвач.