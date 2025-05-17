14:28
USD 87.45
EUR 97.93
RUB 1.09
Экономика

Доля сделок в нацвалютах России со странами ЕАЭС достигла рекордных 93 процентов

Доля сделок в национальных валютах России со странами ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан) достигла рекордных 93 процентов. Об этом на форуме «Россия — Исламский мир» в Казани журналистам сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

СМИ
Фото СМИ. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач

«Если в 2015 году доля рубля и других национальных валют была порядка 70 процентов в расчетах с нашими партнерами по ЕАЭС, то по итогам прошлого года мы достигли рекордных 93 процентов. Со странами СНГ — 91 процент», — уточнил он.

По его словам, это произошло благодаря росту темпов торговли РФ в среднем на 7 процентов как со странами ЕАЭС, так и СНГ. Объем торговли со странами Содружества превысил 10 триллионов рублей.

«Нельзя искусственно заставить участников внешнеэкономической деятельности перейти на ту или иную валюту, а значит, что национальные валюты востребованы, хорошо обслуживают наш товарооборот. Еще одним важным достижением стал рост востребованности валютных пар нацвалют стран-партнеров с российским рублем. Это хороший задел для дальнейшего роста. Все страны неплохими темпами прирастают, что способствует укреплению единого экономического пространства и привлекает внешних партнеров в качестве безбарьерного рынка товаров и услуг в центре Евразии», — заключил Дмитрий Вольвач.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329414/
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
Пример Украины. Сирия просит Трампа снять санкции в обмен на сделку о недрах
Кыргызскому сому 32 года: история, становление, награды
Выход из сделки по редкоземельным металлам. Трамп обещает проблемы Зеленскому
Валютой стран ЕАЭС предлагают оплачивать уставной капитал некоторых структур РФ
О необходимости искать механизмы для расчета с РФ в нацвалюте говорят чиновники
Депутаты предлагают вести торговый оборот в Кыргызстане исключительно в сомах
Нацбанк предложил запретить банкам брать комиссию за переводы
Большая часть расчетов между Москвой и Бишкеком проводится в нацвалютах
Переходить на торговлю в национальных валютах призвал Акылбек Жапаров
Депутат просит обнародовать трехстороннее соглашение по Камбаратинской ГЭС
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане введен новый вид патента для арендодателей торговых помещений В Кыргызстане введен новый вид патента для арендодателей торговых помещений
Нацбанк прокомментировал заявление о&nbsp;нехватке рублей в&nbsp;коммерческих банках&nbsp;КР Нацбанк прокомментировал заявление о нехватке рублей в коммерческих банках КР
Цены на&nbsp;продукты медленно, но&nbsp;растут. Что сильнее всего подорожало с&nbsp;начала года Цены на продукты медленно, но растут. Что сильнее всего подорожало с начала года
Цемент могут признать социально значимым товаром. Цены в&nbsp;Бишкеке снова выросли Цемент могут признать социально значимым товаром. Цены в Бишкеке снова выросли
Бизнес
ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в&nbsp;О!Store&nbsp;&mdash; скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в О!Store — скидки до 60 процентов
Возможны перебои в&nbsp;работе &laquo;Элкарт&raquo; и&nbsp;ELQR из-за обрыва каналов связи Возможны перебои в работе «Элкарт» и ELQR из-за обрыва каналов связи
Принимайте оплату легко&nbsp;&mdash; увеличивайте доход бизнеса с&nbsp;O!Bank Принимайте оплату легко — увеличивайте доход бизнеса с O!Bank
Газификация под 3&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Газификация под 3 процента от «Элдик Банка»
17 мая, суббота
14:19
В Бишкеке на летний период вводится временное ограничение на движение грузовиков В Бишкеке на летний период вводится временное ограничен...
14:12
Налоговой службе 35 лет. Ведомству вручили 65 автомобилей
14:09
В Бишкеке проходит дипломатическая ярмарка
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 17 мая. Что подорожало больше всего
13:39
Доля сделок в нацвалютах России со странами ЕАЭС достигла рекордных 93 процентов