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Экономика

Золотодобывающие компании пополнили бюджет более чем на 158 миллиардов сомов

Компании, специализирующиеся на добыче золота в Кыргызстане, перечислили в бюджет страны свыше 158 миллиардов сомов в виде налоговых отчислений. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Согласно представленным данным, с 2020 по 2024 год 160 предприятий горнодобывающей отрасли обеспечили поступление в бюджет около 147,5 миллиарда сомов налогов.

В первом квартале 2025-го эта сумма пополнилась еще на 10,8 миллиарда сомов от предприятий сектора.

При рассмотрении годовой динамики налоговых платежей от предприятий, занимающихся непосредственно добычей золота, картина выглядит следующим образом:

  • в 2020 году уплачено 16,9 миллиарда сомов;

  • в 2021-м сумма составила 21,6 миллиарда сомов;

  • 2022 год стал рекордным с поступлениями в 41,1 миллиарда сомов;

  • в 2023-м показатель достиг 32,5 миллиарда сомов;

  • в 2024 году общая сумма сборов составила 35,4 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330495/
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