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Экономика

В Кыргызстане продлили срок внешнего управления в компании «Кум-Шагыл»

Кабмин продлил срок действия временного внешнего управления в закрытом акционерном обществе «Кум-Шагыл» с 28 мая по 28 августа 2025 года. Ранее этот срок был установлен с 28 февраля по 28 мая.

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«Кум-Шагыл» занимается добычей и переработкой строительных материалов — песка и гравия. Введение временного внешнего управления связано с необходимостью улучшить управление предприятием, защитить интересы государства и обеспечить стабильную работу компании.

Государственное агентство по управлению государственным имуществом должно назначить временного внешнего управляющего, который будет контролировать деятельность предприятия в этот период.

Контроль за исполнением данного решения возложен на управление по контролю за исполнением решений президента и кабмина.

Документ вступает в силу с 28 мая 2025 года после официального опубликования.

Ранее пресс-центр ГКНБ проинформировал о том, что государству вернули стратегический объект с территорией 17,7 гектара стоимостью 1 миллиард 953 миллиона сомов. По его данным, якобы выявлен факт приватизации промышленного карьера с заводом и прилегающей территорией 16,05 гектара и 1,2 гектара. Указанный стратегический объект и прилегающие земельные участки в 2004-м незаконно выданы ответственными должностными лицами частной компании ЗАО «Кум-Шагыл».

А совет директоров предприятия попросил власти страны проверить ЗАО. Его председатель Нурбек Мамбеталиев отмечает, что исчезают активы завода: в частности, металл, лежащий по всей территории, отходы от производственной деятельности, устаревшие краны, непригодная техника и другое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330463/
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