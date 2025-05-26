Как Минсельхоз планирует переходить к органическому земледелию

Кыргызстан практически полностью зависит от импорта минеральных удобрений, сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В ведомстве отметили, что приоритетным направлением является переход к органическому земледелию.

«Органические удобрения не только безопаснее для окружающей среды, но и способствуют восстановлению плодородия почв, улучшению качества продукции и здоровья населения. Это особенно важно для Кыргызстана, где значительная часть населения зависит от аграрного сектора», — отметили в Минсельхозе.

В ведомстве рассказали 24.kg, как именно планирует снижать объемы импорта минеральных удобрений, развивая собственное производство органических альтернатив и стимулируя фермеров к экологически безопасным формам земледелия.

Как сообщил Аскарбек Сагынбаев, специалист департамента химизации и карантина растений, ежегодно в Кыргызстан импортируется 140-160 тысяч тонн минеральных удобрений, что покрывает около 50 процентов потребности.

При этом он напомнил, что чрезмерное использование химикатов приводит к повышению уровня нитратов в сельхозпродукции.

«Мы начинаем проводить работу для сокращения использования минеральных удобрений — обучаем фермеров, чтобы они соблюдали норму при использовании минеральных удобрений, обращали внимание на органические удобрения — навоз, компост, биогумус и так далее. Кроме того, сейчас строится завод по производству органических удобрений в Ноокатском районе», — сказал Аскарбек Сагынбаев.

По его словам, на заводе который строится частными лицами, будут изготавливать до 200 тысяч тонн гуминовых органоминеральных удобрений и до 300 тысяч тонн карбамида.