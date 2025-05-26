08:58
USD 87.45
EUR 99.18
RUB 1.10
Экономика

«Кыргызэнергострой» добровольно передал государству участок более 8 гектаров

ОАО «Кыргызэнергострой» добровольно передало в государственную собственность земельный участок. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Уточняется, что площадь земли находится в селе Орок и составляет 8,1 гектара. На участке расположены технические сооружения, которые также переданы государству.

Соглашение о передаче оформлено между ОАО «Кыргызэнергострой» и департаментом управления муниципальным имуществом (до расформирования этого госорагана. — Прим. ред.) мэрии Бишкека и зарегистрировано в органах государственного учреждения «Кадастр».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330306/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
«Кадастр» ишканасынын Аламүдүн филиалынын директорунун орун басары кармалды
Акцию по защите прав собственности на недвижимость запускает «Кадастр»
«Кадастр» ишканасынын Кара-Суу райондук филиалынын директору кармалды. Себеби
Помощь в сфере кадастрового учета. Кыргызстан начал сотрудничать с Росреестром
Госагентство по земельным ресурсам предлагает ликвидировать красную книгу
Незаконно выдавали землю. Задержаны 6 сотрудников ГУ «Кадастр» Узгена
В Бишкеке чиновник вымогал $3 тысячи за переоформление парковок. Его задержали
На Иссык-Куле родственник чиновника незаконно присвоил землю библиотеки
Бывшего работника «Кадастра» задержали за незаконное переоформление участков
В Оше муниципальную землю за 7 миллионов сомов отдали частнику. Возбуждено дело
Популярные новости
Рынок жилья в&nbsp;Бишкеке. Почему замер и&nbsp;чего ждать от&nbsp;него в&nbsp;ближайшее время Рынок жилья в Бишкеке. Почему замер и чего ждать от него в ближайшее время
Китай запустил первый в&nbsp;2025 году грузовой поезд в&nbsp;Центральную Азию Китай запустил первый в 2025 году грузовой поезд в Центральную Азию
Интернет-мошенники. Банки Кыргызстана обяжут бороться с&nbsp;ними активнее Интернет-мошенники. Банки Кыргызстана обяжут бороться с ними активнее
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;24&nbsp;мая. Что подорожало за&nbsp;последнюю неделю Продуктовая корзина Бишкека на 24 мая. Что подорожало за последнюю неделю
Бизнес
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к&nbsp;госуслугам в&nbsp;Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
26 мая, понедельник
08:46
Спасатели продолжают поиски рыбака, упавшего в реку Кокомерен Спасатели продолжают поиски рыбака, упавшего в реку Кок...
08:45
В России обсуждают введение платных родов для мигранток из-за роста расходов
08:26
«Кыргызэнергострой» добровольно передал государству участок более 8 гектаров
08:10
В школах Кыргызстана сегодня прозвенит последний звонок
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 мая, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 мая: опять дожди
19:00
Афиша Бишкека на неделю: фестивали, спектакли и киноновинки
18:30
26 мая: где в регионах отключат свет
16:43
Стенка на стенку. Массовая драка школьников попала на видео
15:00
Закат в Сокулуке и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg