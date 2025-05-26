«Кыргызэнергострой» добровольно передал государству участок более 8 гектаров

ОАО «Кыргызэнергострой» добровольно передало в государственную собственность земельный участок. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Уточняется, что площадь земли находится в селе Орок и составляет 8,1 гектара. На участке расположены технические сооружения, которые также переданы государству.

Соглашение о передаче оформлено между ОАО «Кыргызэнергострой» и департаментом управления муниципальным имуществом (до расформирования этого госорагана. — Прим. ред.) мэрии Бишкека и зарегистрировано в органах государственного учреждения «Кадастр».