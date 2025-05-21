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Общество

Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека расформировали

Департамент по управлению муниципальным имуществом расформировали. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, это произошло в рамках реорганизации системы муниципального управления по принципу «смена и правил, и участников» и исключения коррупционных схем.

Проверка в ДУМИ показала:

  • неэффективное использование муниципального имущества;
  • многочисленные нарушения при оформлении арендных отношений;
  • отсутствие прозрачности в принятии решений;
  • поступающие жалобы от предпринимателей и жителей города.

В муниципалитете планируют создать новую систему работы с городскими активами. Все ключевые должности в сфере управления имуществом заменят новыми специалистами и сформируют новую команду управленцев.

Теперь функции ДУМИ будет исполнять центральный аппарат мэрии. Как отметили там, данные меры позволят внедрить цифровую систему учета имущества, обеспечить прозрачность всех сделок, усилить контроль за использованием городских активов.

«Мы не просто меняем вывески — мы создаем принципиально новую систему. Те, кто привык работать по старым схемам, в ней места не найдут. Наша цель — абсолютная прозрачность и нулевая терпимость к злоупотреблениям», — подчеркнул мэр Айбек Джунушалиев.

Всех действующих сотрудников ДУМИ трудоустроят в других службах муниципалитета.

  • Если вы столкнулись с фактами коррупции при предоставлении муниципальной собственности в аренду либо стали свидетелями неэффективного использования муниципального имущества, обращайтесь по номеру 0312979195.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329917/
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