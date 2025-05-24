Банки Кыргызстана вводят льготные тарифы для ТСЖ

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев поделился в Telegram-канале информацией о существенном пересмотре тарифной политики коммерческих банков в пользу товариществ собственников жилья (ТСЖ). По его словам, это стало результатом совместной работы и диалога, итогом которого стало письмо от ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» от 30 апреля этого года с конкретными предложениями.

«После нашей встречи 28 марта с представителями Национального банка и коммерческих банков мы получили свод предложений, который демонстрирует готовность финансового сектора поддержать ТСЖ. Это позволит товариществам экономить значительные средства и направлять их на нужды жильцов», — заявил нардеп.

Вот подробный обзор предложений от банков согласно представленному документу:

ЗАО «ЭкоИсламикБанк»:

С 1 апреля 2025 года:

Открытие и ведение расчетных счетов, пополнение, снятие наличных — бесплатно.

Банк просит предоставить контакты руководителей ТСЖ.

«Оптима Банк»:

С 1 мая по 31 декабря 2025 года:

Открытие счета: бесплатно.

Ведение счета: бесплатно.

Выдача наличными в пределах ранее сданных: бесплатно.

Выпуск карты Visa Business: бесплатно.

Первый год обслуживания Visa Business: бесплатно (далее — 500 сомов).

Переводы внутри банка с бизнес-карты: бесплатно.

Снятие через банкоматы и POS-терминалы: бесплатно.

ОАО «Евразийский Сберегательный Банк»:

Отдельных тарифов для ТСЖ нет. Возможны индивидуальные изменения по запросу.

ЗАО «ФИНКА Банк»:

С 28 марта 2025 года (процентные ставки по остаткам на счетах ТСЖ):

В сомах:

от 500 тысяч до 1 миллиона сомов: 2 процента годовых;



от 1 миллиона 1 до 3 миллионов сомов: 3 процента годовых;



свыше 3 миллионов сомов: 4 процента годовых;



свыше 5 миллионов сомов: 5 процентов годовых.

В долларах США:

от $50 тысяч до $100 тысяч: 2 процента годовых;



свыше $100 тысяч: 3 процента годовых.

ОАО «Элдик Банк»:

С 12 мая 2025 года:

Открытие счета: бесплатно.

Выдача средств от третьих лиц: 0,2-0,5 процента.

Пополнение наличными: бесплатно.

Выдача в пределах ранее сданных: бесплатно.

Платежи внутри филиала: бесплатно.

Клиринг: минимум 20 сомов.

ГРОСС: 150 сомов.

ОАО «Керемет Банк»:

(Обслуживаются 14 ТСЖ и ЖЭК, годовой оборот — около 500 тысяч сомов)

Обналичивание: 0,2 процента.

Операции через приложение: без комиссии.

Банк «Бай-Тушум»:

Открытие, ведение и обслуживание счета: 0 сомов.

Готов рассмотреть индивидуальные условия.

ОАО «О!Банк»:

Пересмотр тарифов в сторону снижения:

Открытие счета: бесплатно.

Ведение счета: бесплатно.

Платежи в сомах:

клиринг (до 1 миллиона сомов): абонентская плата 200 сомов в месяц;



ГРОСС: 90 сомов.

«Эти изменения — результат конструктивного диалога и понимания со стороны банковского сектора. Мы призываем все ТСЖ внимательно ознакомиться с новыми условиями и выбрать наиболее подходящий для себя банк. Это реальная возможность оптимизировать расходы и улучшить управление общим имуществом», — заключил Дастан Бекешев.