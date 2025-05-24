Банки Кыргызстана вводят льготные тарифы для ТСЖ

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев поделился в Telegram-канале информацией о существенном пересмотре тарифной политики коммерческих банков в пользу товариществ собственников жилья (ТСЖ). По его словам, это стало результатом совместной работы и диалога, итогом которого стало письмо от ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» от 30 апреля этого года с конкретными предложениями.
«После нашей встречи 28 марта с представителями Национального банка и коммерческих банков мы получили свод предложений, который демонстрирует готовность финансового сектора поддержать ТСЖ. Это позволит товариществам экономить значительные средства и направлять их на нужды жильцов», — заявил нардеп.
Вот подробный обзор предложений от банков согласно представленному документу:
ЗАО «ЭкоИсламикБанк»:
С 1 апреля 2025 года:
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Открытие и ведение расчетных счетов, пополнение, снятие наличных — бесплатно.
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Банк просит предоставить контакты руководителей ТСЖ.
«Оптима Банк»:
С 1 мая по 31 декабря 2025 года:
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Открытие счета: бесплатно.
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Ведение счета: бесплатно.
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Выдача наличными в пределах ранее сданных: бесплатно.
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Выпуск карты Visa Business: бесплатно.
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Первый год обслуживания Visa Business: бесплатно (далее — 500 сомов).
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Переводы внутри банка с бизнес-карты: бесплатно.
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Снятие через банкоматы и POS-терминалы: бесплатно.
ОАО «Евразийский Сберегательный Банк»:
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Отдельных тарифов для ТСЖ нет. Возможны индивидуальные изменения по запросу.
ЗАО «ФИНКА Банк»:
С 28 марта 2025 года (процентные ставки по остаткам на счетах ТСЖ):
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В сомах:
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от 500 тысяч до 1 миллиона сомов: 2 процента годовых;
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от 1 миллиона 1 до 3 миллионов сомов: 3 процента годовых;
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свыше 3 миллионов сомов: 4 процента годовых;
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свыше 5 миллионов сомов: 5 процентов годовых.
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В долларах США:
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от $50 тысяч до $100 тысяч: 2 процента годовых;
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свыше $100 тысяч: 3 процента годовых.
ОАО «Элдик Банк»:
С 12 мая 2025 года:
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Открытие счета: бесплатно.
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Выдача средств от третьих лиц: 0,2-0,5 процента.
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Пополнение наличными: бесплатно.
-
Выдача в пределах ранее сданных: бесплатно.
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Платежи внутри филиала: бесплатно.
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Клиринг: минимум 20 сомов.
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ГРОСС: 150 сомов.
ОАО «Керемет Банк»:
(Обслуживаются 14 ТСЖ и ЖЭК, годовой оборот — около 500 тысяч сомов)
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Обналичивание: 0,2 процента.
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Операции через приложение: без комиссии.
Банк «Бай-Тушум»:
-
Открытие, ведение и обслуживание счета: 0 сомов.
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Готов рассмотреть индивидуальные условия.
ОАО «О!Банк»:
Пересмотр тарифов в сторону снижения:
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Открытие счета: бесплатно.
-
Ведение счета: бесплатно.
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Платежи в сомах:
-
клиринг (до 1 миллиона сомов): абонентская плата 200 сомов в месяц;
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ГРОСС: 90 сомов.
«Эти изменения — результат конструктивного диалога и понимания со стороны банковского сектора. Мы призываем все ТСЖ внимательно ознакомиться с новыми условиями и выбрать наиболее подходящий для себя банк. Это реальная возможность оптимизировать расходы и улучшить управление общим имуществом», — заключил Дастан Бекешев.