В Казахстане предлагают создать резерв хранения изъятой следствием криптовалюты

В Казахстане при Национальном банке предлагают создать государственный цифровой резерв хранения изъятой при возбуждении уголовных дел криптовалюты. С инициативой выступили в Мажлисе.

Депутат Олжас Куспеков, выступая на пленарном заседани, отметил системные пробелы и риски в сфере регулирования цифровых активов, угрожающие устойчивости финансовой системы и безопасности граждан.

Он напомнил, что до сих пор не урегулирован вопрос хранения криптоактивов, изъятых в рамках уголовных дел. Отсутствие соответствующего правового и технического механизма создает риски утраты, хищения и легализации активов через третьих лиц.

«Отдельные банки второго уровня задействованы в обслуживании операций на крипторынке вне правового поля. По данным Агентства по финансовому мониторингу, через счета 10 банков прошли операции на сумму более 4,2 миллиарда тенге. Механизмы внутреннего контроля в большинстве случаев не применяются. Несмотря на установленный законодательный запрет, деятельность нелицензированных криптобирж фактически продолжается. Они доступны в App Store и Play Market, свободно рекламируются, включая участие в массовых мероприятиях и соцсетях. Согласно данным аналитической компании Chainanalysis, в 2023 году 86,2 процента криптооборота в РК, а это $3,5 миллиарда, прошло через нелегальный сегмент», — сказал Олжас Куспеков.