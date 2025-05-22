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Экономика

В КР с 1 июня внедрят Единый налоговый счет

ГНС проводит работу по внедрению Единого налогового счета для физических лиц c 1 июня 2025 года для упрощения налогового администрирования, совершенствования налоговых процедур и создания благоприятных условий для субъектов предпринимательства.

Единый налоговый счет — это виртуальный налоговый кошелек, на котором хранятся денежные средства налогоплательщика. Пополнять ЕНС можно частями, на точную или произвольную сумму.

Внедрение ЕНС позволит вместо множества отдельных платежей осуществлять один единый налоговый платеж, а налоговая служба самостоятельно распределит средства с ЕНС между налоговыми обязательствами налогоплательщика.

Погашение налогов и страховых взносов из ЕНС осуществляется налоговым органом в автоматизированном режиме. Для выполнения налоговых обязательств через ЕНС необходимы только ИНН налогоплательщика и сумма платежа.

Сообщается, что пополнить ЕНС можно различными способами: онлайн (через «Кабинет налогоплательщика», QR-код, эквайринг) либо в банке. Автоматизированное погашение налогов и страховых взносов из ЕНС исключает ошибки человеческого фактора, в том числе несвоевременную уплату налога, начисление пени и санкций вследствие просрочки, ошибки при заполнении реквизитов в платежных документах.

На этапе пилотного проекта ЕНС применяется для:
• физических лиц, осуществляющих предпринимательскую или трудовую деятельность на основе патента;
• физических лиц, ведущих деятельность в зонах с особым торговым режимом;
• уплаты налога на имущество на жилое помещение.

Отметим, что внедрение ЕНС осуществляется в рамках исполнения Указа президента КР от 13 февраля 2025 года № 46 «О проведении пилотных проектов по налоговому администрированию на рынках и мини-рынках торгово-рыночного комплекса «Дордой» и внедрению Единого налогового счета».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329943/
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