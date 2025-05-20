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Экономика

Сом подорожал к рублю, тенге и юаню. Курсы валют на 20 мая

Фото из интернета. Рубль заметно подешевел на фоне роста евро

Официальные курсы российского рубля, тенге и юаня — снизились, евро — выросли. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс Национального банка КР — 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро

  • Официальный курс Национального банка КР — 98,4468 сома (рост — 0,53 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 97,82 сома, продажа — 98,82 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Национального банка КР — 1,082 сома (снижение — 0,78 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1,075 сома, продажа — 1,108 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс Национального банка КР — 0,1712 сома (снижение — 0,23 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,117 сома, продажа — 0,1883 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Национального банка КР — 12,1255 сома (снижение — 0,1 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329651/
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