Сом подорожал к рублю, тенге и юаню. Курсы валют на 20 мая

Официальные курсы российского рубля, тенге и юаня — снизились, евро — выросли. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс Национального банка КР — 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро
- Официальный курс Национального банка КР — 98,4468 сома (рост — 0,53 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 97,82 сома, продажа — 98,82 сома.
Российский рубль
- Официальный курс Национального банка КР — 1,082 сома (снижение — 0,78 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1,075 сома, продажа — 1,108 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс Национального банка КР — 0,1712 сома (снижение — 0,23 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,117 сома, продажа — 0,1883 сома.
Китайский юань
- Официальный курс Национального банка КР — 12,1255 сома (снижение — 0,1 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.