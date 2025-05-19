«Капитал Банк» и «Торговую компанию» может ждать международный аудит

Первый зампред кабмина Данияр Амангельдиев провел встречу с директором по санкциям Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развитию Великобритании Дэвидом Ридом. Встреча состоялась в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в рамках рабочего визита кыргызской делегации. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В центре обсуждения находились вопросы соблюдения санкционного режима и меры по недопущению обхода установленных санкционных требований.

В ходе диалога Дэвид Рид поделился обеспокоенностью британской стороны относительно рисков, с которыми могут столкнуться субъекты внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики в случае их вовлечения в схемы обхода санкционных требований.

Первый зампред кабмина предоставил подробную информацию о деятельности ОАО «Торговая компания КР» и ОАО «Капитал Банк Центральной Азии». Отмечено, что эти компании вызывают озабоченность у западных партнеров. Данияр Амангельдиев разъяснил цели и задачи их создания, которые заключаются в систематизации и мониторинге торговых и финансовых операций.

Стороны обменялись мнениями относительно перспектив аудита вышеуказанных организаций международно признанными аудиторскими фирмами в ближайшем будущем. Целью такого аудита станет проверка прозрачности их деятельности. Достигнута договоренность о продолжении работы в данном направлении.

В завершение встречи Данияр Амангельдиев и Дэвид Рид выразили обоюдную готовность к продолжению диалога по существу затронутых вопросов.