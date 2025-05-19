13:01
USD 87.45
EUR 97.93
RUB 1.09
Экономика

«Капитал Банк» и «Торговую компанию» может ждать международный аудит

Первый зампред кабмина Данияр Амангельдиев провел встречу с директором по санкциям Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развитию Великобритании Дэвидом Ридом. Встреча состоялась в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в рамках рабочего визита кыргызской делегации. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В центре обсуждения находились вопросы соблюдения санкционного режима и меры по недопущению обхода установленных санкционных требований.

В ходе диалога Дэвид Рид поделился обеспокоенностью британской стороны относительно рисков, с которыми могут столкнуться субъекты внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики в случае их вовлечения в схемы обхода санкционных требований.

Первый зампред кабмина предоставил подробную информацию о деятельности ОАО «Торговая компания КР» и ОАО «Капитал Банк Центральной Азии». Отмечено, что эти компании вызывают озабоченность у западных партнеров. Данияр Амангельдиев разъяснил цели и задачи их создания, которые заключаются в систематизации и мониторинге торговых и финансовых операций.

Стороны обменялись мнениями относительно перспектив аудита вышеуказанных организаций международно признанными аудиторскими фирмами в ближайшем будущем. Целью такого аудита станет проверка прозрачности их деятельности. Достигнута договоренность о продолжении работы в данном направлении.

В завершение встречи Данияр Амангельдиев и Дэвид Рид выразили обоюдную готовность к продолжению диалога по существу затронутых вопросов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329542/
просмотров: 439
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин Кыргызстана утвердил порядок бронирования мест на кладбищах
В Бишкеке трансформировали 7,5 гектара земли под строительство спорткомплекса
Контроль санкций: Кыргызстан разъяснил США роль госкомпаний
В Кыргызстане сняли запрет на ввоз стройматериалов
Кабмин Кыргызстана отменил запрет на ввоз цемента
Адылбек Касымалиев: Банковский сектор сохраняет устойчивость к внешним рискам
Кабмин утвердил новые тарифы на электроэнергию. Сколько будет платить бизнес
Кабмин утвердил тарифы на электроэнергию до 2030 года
«Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Экономсовет СНГ укрепляет взаимодействие в рамках Содружества
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке построят 21-этажный комплекс из&nbsp;трех башен В Бишкеке построят 21-этажный комплекс из трех башен
Кыргызстан и&nbsp;Китай договорились об&nbsp;открытии новой воздушной трассы Кыргызстан и Китай договорились об открытии новой воздушной трассы
Цены на&nbsp;продукты медленно, но&nbsp;растут. Что сильнее всего подорожало с&nbsp;начала года Цены на продукты медленно, но растут. Что сильнее всего подорожало с начала года
За&nbsp;счет чего растет экономика Кыргызстана. Итоги января&nbsp;&mdash; апреля 2025 года За счет чего растет экономика Кыргызстана. Итоги января — апреля 2025 года
Бизнес
Развитие племенного скотоводства&nbsp;&mdash; под 3&nbsp;процента годовых от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства — под 3 процента годовых от «Элдик Банка»
Новая реальность без кошелька: &laquo;Элкарт&raquo; меняет культуру платежей в&nbsp;Кыргызстане Новая реальность без кошелька: «Элкарт» меняет культуру платежей в Кыргызстане
Социология&nbsp;&mdash; профессия будущего, которую не&nbsp;заменит искусственный интеллект Социология — профессия будущего, которую не заменит искусственный интеллект
Royal Central Park: Гармония местной культуры и&nbsp;современной архитектуры Royal Central Park: Гармония местной культуры и современной архитектуры
19 мая, понедельник
12:56
В микрорайоне «Аламедин-1» не будет воды В микрорайоне «Аламедин-1» не будет воды
12:54
Сильный ветер прошелся по Кыргызстану: повреждены дома, деревья и машины
12:35
Развитие племенного скотоводства — под 3 процента годовых от «Элдик Банка»
12:22
Для надзора. Рейтинг прозрачности банков будут составлять в Кыргызстане
12:18
Кабмин Кыргызстана утвердил порядок бронирования мест на кладбищах