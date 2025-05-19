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Экономика

Упрощение перевозок и модернизацию погранпереходов обсудили минтрансы региона

В Астане прошла вторая встреча министров транспорта стран Центральной Азии и Китая, в которой приняли участие официальные делегации шести государств. Кыргызстан представлял Абсаттар Сыргабаев.

пресс-службы Министерства транспорта Казахстана
Фото пресс-службы Министерства транспорта Казахстана

Участники обсудили текущее состояние транспортной отрасли в регионе и мире, а также перспективы более полного использования имеющегося потенциала в области экономического, торгового и гуманитарного взаимодействия между КНР и странами региона.

Главы транспортных ведомств подчеркнули важность разработки совместной программы многостороннего сотрудничества в транспортной сфере. Она позволит внедрить электронный документооборот, обеспечить онлайн-отслеживание грузоперевозок, а также упростить процедуры международных автомобильных перевозок, в том числе перевести в цифровой формат обмен бланками иностранных разрешений.

По итогам встречи подписаны два документа — меморандум о взаимопонимании по вопросам цифровизации международных автомобильных перевозок и меморандум о взаимопонимании между транспортными ведомствами.

Отдельное внимание уделено упрощению порядка пересечения пограничных пунктов пропуска между Китаем и государствами Центральной Азии при осуществлении автомобильных и железнодорожных перевозок.

Стороны отметили значимость углубления сотрудничества в подготовке профессиональных кадров, а также высказались за создание механизма взаимодействия между научно-исследовательскими и аналитическими учреждениями.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329497/
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