Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 16 мая

Официальные курсы евро, российского рубля, тенге и юаня снизились. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро
- Официальный курс Нацбанка — 98,0358 сома (снижение — 0,25 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,45 сома, продажа — 98,45 сома.
Российский рубль
- Официальный курс Нацбанка — 1,0886 сома (снижение — 0,1 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,075 сома, продажа — 1,104 сома.
Казахский тенге
- Официальный курс Нацбанка — 0,1713 сома (снижение — 0,87 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1177 сома, продажа — 0,1841 сома.
Китайский юань
- Официальный курс Нацбанка — 12,1275 сома (снижение — 0,05 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,5 сома, продажа — 12,2 сома.