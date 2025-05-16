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Экономика

Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 16 мая

Фото из интернета. Заметнее всего за сутки подешевел казахстанский тенге

Официальные курсы евро, российского рубля, тенге и юаня снизились. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро

  • Официальный курс Нацбанка — 98,0358 сома (снижение — 0,25 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,45 сома, продажа — 98,45 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Нацбанка — 1,0886 сома (снижение — 0,1 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,075 сома, продажа — 1,104 сома.

Казахский тенге

  • Официальный курс Нацбанка — 0,1713 сома (снижение — 0,87 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1177 сома, продажа — 0,1841 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Нацбанка — 12,1275 сома (снижение — 0,05 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,5 сома, продажа — 12,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329249/
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