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Экономика

Вступило в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

15 мая 2025 года вступило в силу полноформатное соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По ее данным, документ заменит действовавшее с 2019 года временное соглашение с ограниченным товарным охватом и создаст для производителей стран ЕАЭС уникальные условия доступа на иранский рынок. Средняя ставка ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, поставляемых в Иран, снизится с 20 процентов до 4,5 процента.

«В рамках имплементации полноформатного соглашения стороны уже приступили к организации первого заседания Совместного комитета, запланированного на вторую половину 2025 года, в ходе которого планируется обсудить конкретные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Ираном», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Новое соглашение закрепляет взаимные обязательства ЕАЭС и Ирана по преференциальному доступу в отношении 90 процентов от всей товарной номенклатуры. По сравнению с временным соглашением в полноформатном существенно улучшена регуляторная часть, направленная на создание безбарьерного пространства торговли между сторонами. По оценкам экспертов, его реализация позволит кратно увеличить товарооборот между ЕАЭС и Ираном, который в среднесрочной перспективе может достигнуть $12 миллиардов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329221/
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