Для поддержки переработчиков снижена ставка акциза на натуральные напитки

Кабинет министров КР принял поправки в свое постановление, направленные на снижение налоговой нагрузки на отечественных производителей натуральных напитков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции.

Отмечается, что для производителей компотов, шербетов, нектаров и морсов из фруктов, сухофруктов и ягод, закупленных у кыргызстанских сельхозпроизводителей, устанавливается льготная ставка акцизного налога в размере 1 сома за литр с 15 мая 2025 года.

По данным ведомства, эта мера позволит снизить себестоимость продукции, повысить ее конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, а также будет способствовать увеличению переработки и экспорта сельскохозяйственной продукции.

Ранее Министерство экономики и коммерции предлагало вовсе отменить акциз на компоты, щербеты, а также соки и нектары. С 1 января 2024 года размер ставки составлял 3 сома за литр.