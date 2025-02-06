Минэкономики предлагает освободить компоты и щербеты от акцизного налога

Министерство экономики и коммерции предлагает освободить компоты, щербеты, а также соки и нектары от акцизного налога. Проект соответствующего постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве обосновали инициативу поддержкой отечественных переработчиков сельскохозяйственной продукции, производящих безалкогольные напитки.

«Производители компотов и шербетов — это преимущественно средние отечественные предприятия, снижение налоговой нагрузки повысит экономическую выгоду от использования собственных ресурсов, что будет способствовать расширению их производства. Это позволит предприятиям активнее инвестировать в сырьевую базу, увеличивать объемы выпуска и снижать зависимость от внешних поставок. В результате отрасль получит дополнительный импульс к развитию, повысится конкурентоспособность отечественного сырья, а также обеспечится более стабильное снабжение перерабатывающих предприятий», — говорится в справке-обосновании.

В Минэкономики дополнили, что освобождение компотов, шербетов, нектаров и соков от акцизного налога позволит быть им более конкурентоспособными на зарубежных рынках за счет снижения себестоимости.