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Экономика

ЕАЭС и Иран запустили полноформатную зону свободной торговли

15 мая 2025 года официально вступило в силу полноформатное соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами – членами и Исламской Республикой Иран. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Этот документ пришел на смену временному соглашению, которое действовало с 2019 года и охватывало лишь ограниченный перечень товаров. Теперь же для производителей из стран ЕАЭС открываются условия доступа на иранский рынок.

Ключевым моментом является значительное снижение средней ставки ввозной таможенной пошлины на товары, поставляемые из Союза в Иран, с текущих 20 процентов до всего 4,5 процента.

«В рамках имплементации полноформатного соглашения стороны уже приступили к организации первого заседания совместного комитета, запланированного на вторую половину 2025 года. В ходе него планируется обсудить конкретные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Ираном», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Новое соглашение закрепляет взаимные обязательства ЕАЭС и Ирана по предоставлению льготного доступа на рынки друг друга в отношении 90 процента всей товарной номенклатуры. Это означает, что подавляющее большинство товаров смогут пересекать границы с минимальными пошлинами или вовсе без них. Кроме того, по сравнению с временным соглашением, в полноформатном документе существенно улучшена регуляторная часть, что направлено на создание безбарьерного пространства для взаимной торговли.

По оценкам экспертов ЕЭК, реализация этого соглашения имеет огромный потенциал. Ожидается, что оно позволит кратно увеличить товарооборот между ЕАЭС и Ираном, который в среднесрочной перспективе может достигнуть внушительной отметки в $12 миллиардов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329135/
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