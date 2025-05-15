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Экономика

В ОАО «ТНК «Дастан» утвердили состав совета директоров

В ОАО «ТНК «Дастан» прошло общее собрание акционеров. Согласно решению, в составе совета директоров предприятия произошли кадровые перестановки, сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Отмечается, что полномочия членов совета директоров «Дастана» Нурдина Абдылдаева, Аскатбека Жунушева и Тилека Кылычбекова прекращены.

Новыми членами руководящего совета стали Шумкарбек Кадыров, Кадыр Исламов и Шайлообек Касымбек уулу.

Акционеры избрали Шумкара Кадырова председателем совета директоров ОАО «ТНК «Дастан».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329095/
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