Российский рубль, тенге и евро подорожали к сому. Курс валют на 15 мая

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге — выросли, юаня — снизился. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс Национального банка КР — 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро
- Официальный курс Национального банка КР — 98,2807 сома (рост — 1,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 97,44 сома, продажа — 98,44 сома.
Российский рубль
- Официальный курс Национального банка КР — 1,0897 сома (рост — 0,61 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1,073 сома, продажа — 1,105 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс Национального банка КР — 0,1728 сома (рост — 0,88 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1177 сома, продажа — 0,1871 сома.
Китайский юань
- Официальный курс Национального банка КР — 12,1334 сома (снижение — 0,11 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,5 сома, продажа — 12,2 сома.