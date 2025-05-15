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Экономика

Российский рубль, тенге и евро подорожали к сому. Курс валют на 15 мая

Фото из интернета. Евро после резкого падения также быстро начало восстанавливать свои позиции

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге — выросли, юаня — снизился. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс Национального банка КР — 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро

  • Официальный курс Национального банка КР — 98,2807 сома (рост — 1,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 97,44 сома, продажа — 98,44 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Национального банка КР — 1,0897 сома (рост — 0,61 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1,073 сома, продажа — 1,105 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс Национального банка КР — 0,1728 сома (рост — 0,88 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1177 сома, продажа — 0,1871 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Национального банка КР — 12,1334 сома (снижение — 0,11 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,5 сома, продажа — 12,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329091/
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