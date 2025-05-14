В Минэкономики Кыргызстана рассказали, зачем нужна зеленая таксономия

В Кыргызстане утверждена зеленая таксономия — официальный документ, который помогает определить, какие технологии, товары и проекты можно считать экологически устойчивыми. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции.

Документ разработан с учетом международных стандартов и направлен на то, чтобы привлечь «зеленые» и климатические инвестиции в страну. По данным ведомства, он также поможет реализовать положения Налогового кодекса, в частности, статьи 284 и 297, где предусмотрены налоговые льготы для устойчивых проектов.

Что включает зеленая таксономия:

перечень «зеленых» технологий, товаров и услуг;

четкие критерии, по которым они определяются;

коды видов экономической деятельности, основанные на международных классификаторах, таких как CN EU и NACE 2.1.

Технологии классифицируются по принципу «зеленая» или «не зеленая». Такой подход помогает избежать манипуляций и исключает возможность «зеленого» отмывания (необоснованных заявлений об экологичности).

Кроме того, будут созданы открытый цифровой реестр экологичных товаров и услуг, а также методические рекомендации для предпринимателей и пользователей.

В Минэкономики заметили, что принятие таксономии — это шаг к выполнению международных обязательств КР, включая Парижское соглашение и Цели устойчивого развития ООН.