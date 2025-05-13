В Кыргызстане утверждена зеленая таксономия. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, это первый в стране список технологий, товаров и услуг, которые можно считать экологичными.

«Таксономия поможет привлечь больше инвестиций в зеленую экономику, поддержать экологически чистые проекты, упростить госрегулирование в этой сфере и укрепить позиции республики на международном рынке устойчивого финансирования», — говорится в сообщении.

Кабмин поручил Минэкономики вместе с Налоговой и Таможенной службами создать открытую базу данных «зеленых» товаров и услуг и специальные справочники и инструкции для бизнеса и госорганов. Будет введен упрощенный учет углеродных выбросов, а также будет разработан документ, подтверждающий соответствие проекта требованиям таксономии. Профильные ведомства обновят статистические классификаторы под новые стандарты.

Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования и будет действовать в пилотном режиме до конца июня 2028 года.