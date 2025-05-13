20:31
USD 87.45
EUR 97.19
RUB 1.08
Экономика

В Кыргызстане утверждена зеленая таксономия — список экологичных товаров и услуг

В Кыргызстане утверждена зеленая таксономия. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, это первый в стране список технологий, товаров и услуг, которые можно считать экологичными.

«Таксономия поможет привлечь больше инвестиций в зеленую экономику, поддержать экологически чистые проекты, упростить госрегулирование в этой сфере и укрепить позиции республики на международном рынке устойчивого финансирования», — говорится в сообщении.

Кабмин поручил Минэкономики вместе с Налоговой и Таможенной службами создать открытую базу данных «зеленых» товаров и услуг и специальные справочники и инструкции для бизнеса и госорганов. Будет введен упрощенный учет углеродных выбросов, а также будет разработан документ, подтверждающий соответствие проекта требованиям таксономии. Профильные ведомства обновят статистические классификаторы под новые стандарты.

Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования и будет действовать в пилотном режиме до конца июня 2028 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328928/
просмотров: 130
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан хочет привлечь $180 миллионов, чтобы посадить 10 миллионов деревьев
За полгода в Фонд зеленой энергетики от субъектов ВИЭ поступило 113 миллионов
ОАО «Элдик Банк» представило первый отчет об устойчивом развитии за 2023 год
В Кыргызстане предложили освободить зеленые компании от налога на прибыль
Эксперт рассказала, как новое постановление кабмина противоречит закону о ВИЭ
Зеленая энергетика. С какими трудностями сталкиваются инвесторы в Кыргызстане
В МДС знают, как стимулировать бизнес снизить выброс вредных веществ в атмосферу
В Кыргызстане каждый год будут запускать минимум две-три ГЭС — Минэкономики
Строительный сектор производит 40 процентов всех выбросов в зеленой экономике
Эдиль Байсалов обеспокоен низкими темпами внедрения электромобилей в Кыргызстане
Популярные новости
Новый международный аэропорт построят в&nbsp;Джалал-Абаде. Как он&nbsp;будет выглядеть Новый международный аэропорт построят в Джалал-Абаде. Как он будет выглядеть
Кабмин Кыргызстана отменил запрет на&nbsp;ввоз цемента Кабмин Кыргызстана отменил запрет на ввоз цемента
Нацбанк рассказал о&nbsp;свойствах кыргызского сома Нацбанк рассказал о свойствах кыргызского сома
Семья президента США заработала $320 миллионов на&nbsp;мемкоине TRUMP Семья президента США заработала $320 миллионов на мемкоине TRUMP
Бизнес
Вечер рок-хитов и&nbsp;классики с&nbsp;оркестром &laquo;Манас&raquo; при поддержке MEGA Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
13 мая, вторник
20:23
В Кембридже обнаружили редкий манускрипт XIII века о Мерлине и короле Артуре В Кембридже обнаружили редкий манускрипт XIII века о Ме...
20:15
В Кыргызстане утверждена зеленая таксономия — список экологичных товаров и услуг
20:03
Большинство ИВС в Нарынской области нуждаются в ремонте
19:33
В Бишкеке состоится этап Кубка мира по конному спорту
19:01
В Караколе достроили новый стадион на 3,5 тысячи мест