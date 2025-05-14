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Экономика

Российский рубль и тенге заметно подорожали к сому. Курс валют на 14 мая

Фото из интернета. Рубль подорожал на фоне заявлений о возможных прямых переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге снизились, курс юаня повысился. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,3 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро

  • Официальный курс Нацбанка — 97,1876 сома (снижение — 0,21 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,13 сома, продажа — 98,13 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Нацбанка — 1,0831 сома (рост — 2,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,066 сома, продажа — 1,1 сома.

Казахский тенге

  • Официальный курс Нацбанка — 0,1713 сома (рост — 0,76 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1173 сома, продажа — 0,1865 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Нацбанка — 12,1465 сома (рост — 0,17 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,5 сома, продажа — 12,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328949/
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