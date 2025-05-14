Российский рубль и тенге заметно подорожали к сому. Курс валют на 14 мая

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге снизились, курс юаня повысился. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,3 сома, продажа — 87,78 сома.
Евро
- Официальный курс Нацбанка — 97,1876 сома (снижение — 0,21 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,13 сома, продажа — 98,13 сома.
Российский рубль
- Официальный курс Нацбанка — 1,0831 сома (рост — 2,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,066 сома, продажа — 1,1 сома.
Казахский тенге
- Официальный курс Нацбанка — 0,1713 сома (рост — 0,76 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1173 сома, продажа — 0,1865 сома.
Китайский юань
- Официальный курс Нацбанка — 12,1465 сома (рост — 0,17 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,5 сома, продажа — 12,2 сома.