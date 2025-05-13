«Цифровой кочевник»: кабмин утвердил порядок присвоения статуса

Кабинет министров Кыргызстана своим постановлением утвердил положение о порядке присвоения иностранцам статуса «Цифровой кочевник» (Digital Nomad).

Согласно документу, персональный идентификационный номер иностранному гражданину, получившему статус «Цифровой кочевник», присваивается уполномоченным органом в сфере миграции в АИС «ЗАГС».

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Министерству труда, социального обеспечения и миграции поручено обеспечить присвоение иностранцам статуса и на постоянной основе проводить мониторинг, а Налоговой службе — осуществлять учет числа обладателей статуса «Цифровой кочевник».

В связи с принятием этого документа признано утратившим силу предыдущее постановление о проведении пилотного проекта по присвоению иностранным гражданам статуса «Цифровой кочевник».

Напомним, пилотный проект «Цифровой кочевник» запущен в 2022 году. Он должен был завершиться 30 июня 2024-го. Министерство экономики и коммерции предложило перевести пилотный проект на постоянную основу и разработало соответствующий законопроект, который подписан в ноябре прошлого года.

По данным ведомства, этот статус предоставляет следующие возможности иностранным работникам: