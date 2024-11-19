В Кыргызстане внесли изменения в установление статуса цифрового кочевника

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы «О внешней миграции», «О внешней трудовой миграции»)». Об этом сообщает пресс-служба главы кабмина.

Жогорку Кенеш принял законопроект в октябре 2024 года.

Сообщается, что законом внесены изменения в части установления статуса цифровой кочевник (Digital nomad) для иностранных граждан, пребывающих в Кыргызстан для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий, разработки программных продуктов и иных смежных сферах без регистрации по месту пребывания и наличия разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности.



«Законом также установлено, что категория иностранных граждан, имеющих возможность получить статус цифрового кочевника, права и обязанности обладателя данного статуса, порядок его присвоения, а также порядок пребывания на территории страны обладателя статуса цифровой кочевник и его близких родственников, определяется решением кабмина», — говорится в сообщении.