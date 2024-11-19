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Власть

В Кыргызстане внесли изменения в установление статуса цифрового кочевника

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы «О внешней миграции», «О внешней трудовой миграции»)». Об этом сообщает пресс-служба главы кабмина.

Жогорку Кенеш принял законопроект в октябре 2024 года. 

Сообщается, что законом внесены изменения в части установления статуса цифровой кочевник (Digital nomad) для иностранных граждан, пребывающих в Кыргызстан для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий, разработки программных продуктов и иных смежных сферах без регистрации по месту пребывания и наличия разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности.

«Законом также установлено, что категория иностранных граждан, имеющих возможность получить статус цифрового кочевника, права и обязанности обладателя данного статуса, порядок его присвоения, а также порядок пребывания на территории страны обладателя статуса цифровой кочевник и его близких родственников, определяется решением кабмина», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311593/
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