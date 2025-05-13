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Экономика

Китай стал основным импортером меда из Кыргызстана

За четыре месяца Кыргызстан экспортировал 143,7 тонны меда, что на 45,9 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2024 году за те же четыре месяца было экспортировано 97,8 тонны. Таким образом, экспорт вырос на 47 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, основные направления экспорта (за четыре месяца 2025 года):
• Китай — 82 тонны (крупнейший импортер);
• ОАЭ — 24,5 тонны;
• Узбекистан — 15 тонн;
• Кувейт — 4,6 тонны;
• Катар — 6,3 тонны.

Импорт:
• 2024 год — 44,8 тонны;
• 2025 год — 0,5 тонны.

В ведомстве отмечают, что импорт практически прекратился, что указывает на достаточность внутреннего производства и рост доверия к отечественному меду.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328861/
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