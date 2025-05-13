Китай стал основным импортером меда из Кыргызстана

За четыре месяца Кыргызстан экспортировал 143,7 тонны меда, что на 45,9 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2024 году за те же четыре месяца было экспортировано 97,8 тонны. Таким образом, экспорт вырос на 47 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, основные направления экспорта (за четыре месяца 2025 года):

• Китай — 82 тонны (крупнейший импортер);

• ОАЭ — 24,5 тонны;

• Узбекистан — 15 тонн;

• Кувейт — 4,6 тонны;

• Катар — 6,3 тонны.

Импорт:

• 2024 год — 44,8 тонны;

• 2025 год — 0,5 тонны.

В ведомстве отмечают, что импорт практически прекратился, что указывает на достаточность внутреннего производства и рост доверия к отечественному меду.