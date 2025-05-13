Цемент может стать социально значимым товаром. Где и сколько стоит мешок

В свете последних событий на рынке строительных материалов, включая обсуждения о дефиците и недавнюю отмену запрета на импорт, 24.kg решило выяснить, сколько в среднем по предложениям рынков стоит мешок цемента в Бишкеке.
Согласно проведенному мониторингу, цены на цемент на столичных рынках варьируются:
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Кантский M-400: от 500 до 550 сомов за мешок;
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Портланд M-400: от 510 до 550 сомов за мешок;
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Кантский M-500: от 500 до 530 сомов за мешок;
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Араван M-500: около 500 сомов за мешок;
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Цемент ЮКЦ M-500: около 520 сомов за мешок.
При этом стоит отметить, что ранее, по данным, которые можно найти на интернет-ресурсах, цена за мешок цемента в Бишкеке составляла в районе 350 сомов.
В Службе антимонопольного регулирования прокомментировали ситуацию для 24.kg. По словам заместителя председателя САР Мурата Иманкулова, анализ текущей ситуации показал, что в стране наблюдается нехватка цемента и отмечается рост цен на данный продукт.
В настоящее время по Кыргызстану работают пять заводов, производящих цемент.
Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, замглавы САР также сообщил, что Антимонопольная служба инициировала перед Министерством экономики предложения о включении цемента в перечень социально значимых товаров.