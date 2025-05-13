Цемент может стать социально значимым товаром. Где и сколько стоит мешок

В свете последних событий на рынке строительных материалов, включая обсуждения о дефиците и недавнюю отмену запрета на импорт, 24.kg решило выяснить, сколько в среднем по предложениям рынков стоит мешок цемента в Бишкеке.

Согласно проведенному мониторингу, цены на цемент на столичных рынках варьируются:

Кантский M-400 : от 500 до 550 сомов за мешок;

Портланд M-400 : от 510 до 550 сомов за мешок;

Кантский M-500 : от 500 до 530 сомов за мешок;

Араван M-500 : около 500 сомов за мешок;

Цемент ЮКЦ M-500: около 520 сомов за мешок.

При этом стоит отметить, что ранее, по данным, которые можно найти на интернет-ресурсах, цена за мешок цемента в Бишкеке составляла в районе 350 сомов.

В Службе антимонопольного регулирования прокомментировали ситуацию для 24.kg. По словам заместителя председателя САР Мурата Иманкулова, анализ текущей ситуации показал, что в стране наблюдается нехватка цемента и отмечается рост цен на данный продукт.

В настоящее время по Кыргызстану работают пять заводов, производящих цемент.

Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, замглавы САР также сообщил, что Антимонопольная служба инициировала перед Министерством экономики предложения о включении цемента в перечень социально значимых товаров.