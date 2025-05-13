Сом укрепился к евро, российскому рублю и тенге. Курс валют на 13 мая

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге — снизились, юаня — повысился. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс Национального банка КР — 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 87,3 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро
- Официальный курс Национального банка КР — 97,3931 сома (падение — 2,07 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 96,63 сома, продажа — 97,63 сома.
Российский рубль
- Официальный курс Национального банка КР — 1,0612 сома (снижение — 0,42 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1,051 сома, продажа — 1,092 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс Национального банка КР — 0,17 сома (снижение — 0,47 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1167 сома, продажа — 0,1884 сома.
Китайский юань
- Официальный курс Национального банка КР — 12,1257 сома (рост — 0,72 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,5 сома, продажа — 12,2 сома.