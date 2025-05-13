09:45
USD 87.45
EUR 97.39
RUB 1.06
Экономика

Сом укрепился к евро, российскому рублю и тенге. Курс валют на 13 мая

Фото из интернета. После майских каникул резко подешевел евро

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге — снизились, юаня — повысился. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс Национального банка КР — 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 87,3 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро

  • Официальный курс Национального банка КР — 97,3931 сома (падение — 2,07 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 96,63 сома, продажа — 97,63 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Национального банка КР — 1,0612 сома (снижение — 0,42 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1,051 сома, продажа — 1,092 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс Национального банка КР — 0,17 сома (снижение — 0,47 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1167 сома, продажа — 0,1884 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Национального банка КР — 12,1257 сома (рост — 0,72 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,5 сома, продажа — 12,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328779/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 мая
Все основные валюты претерпели незначительные изменения. Курс на 12 мая
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 30 апреля
Сом ослаб ко всем валютам. Курс на 30 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 29 апреля
Доллар стабилен, рубль и тенге выросли. Курс валют на 29 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 апреля
Доллар и рубль выросли. Курс валют на 28 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 25 апреля
Доллар вырос, рубль упал. Курс валют на 25 апреля
Популярные новости
Новый международный аэропорт построят в&nbsp;Джалал-Абаде. Как он&nbsp;будет выглядеть Новый международный аэропорт построят в Джалал-Абаде. Как он будет выглядеть
Нацбанк рассказал о&nbsp;свойствах кыргызского сома Нацбанк рассказал о свойствах кыргызского сома
Кабмин Кыргызстана отменил запрет на&nbsp;ввоз цемента Кабмин Кыргызстана отменил запрет на ввоз цемента
Семья президента США заработала $320 миллионов на&nbsp;мемкоине TRUMP Семья президента США заработала $320 миллионов на мемкоине TRUMP
Бизнес
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и&nbsp;не&nbsp;ошибиться? Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и не ошибиться?
Кибербезопасность с&nbsp;О!: стартует стажировка Intern Labs&nbsp;&mdash; успей подать заявку Кибербезопасность с О!: стартует стажировка Intern Labs — успей подать заявку
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет банкиров с&nbsp;профессиональным праздником НПС «Элкарт» поздравляет банкиров с профессиональным праздником
13 мая, вторник
09:42
В Кыргызстане появится госкомпания по обеспечению страны топливом В Кыргызстане появится госкомпания по обеспечению стран...
09:41
Госстрах насчитал 48 страховых случаев по Кыргызстану за майские праздники
09:38
На Иссык-Куле в пьяной ссоре мужчину ударили палкой по голове. Он скончался
09:36
Пара-армрестлеры из Кыргызстана взяли 11 золотых медалей на турнире в Индии
09:33
В Ливии вспыхнул мятеж после убийства лидера ополчения