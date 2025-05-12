В Антимонопольной службе назвали основные причины подорожания цемента в КР

Служба антимонопольного регулирования усилила мониторинг цен на цемент по поручению кабмина от 7 мая 2025 года. Ведомство реагирует на возможные риски нестабильности стоимости на рынке строительных материалов. Об этом рассказали в Антимонопольной службе.

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Сотрудники службы на постоянной основе проводят разъяснительные беседы с продавцами цемента по всей республике, чтобы предупредить необоснованный рост цен.

В ходе проверок выяснилось, что в настоящее время наблюдается дефицит цемента М-400-450 в мешках по 50 килограммов. Это связано с ремонтными работами на некоторых цементных заводах, в частности, на заводе «Терек-Таш», а также с влиянием сезонного фактора.

Сообщается, что завод «Терек-Таш» планирует возобновить производство в полную мощность с 15 мая. При этом подчеркивается, что сами предприятия-изготовители отпускные цены на свою продукцию не поднимали.

Однако на розничном рынке цемент продается на 150-200 сомов дороже по сравнению с ценами производителей. Основными причинами такого повышения называют затраты на доставку (логистику) и спекулятивное поведение отдельных торговых точек.

В Бишкеке средняя стоимость мешка цемента сейчас составляет 500-550 сомов.

Напомним, для стабилизации ситуации на строительном рынке кабмин ранее принял решение отменить временный запрет на ввоз цемента в страну.