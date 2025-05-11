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Экономика

Мировой долг достиг нового исторического максимума — $324 триллиона

Совокупный мировой долг в первом квартале 2025 года достиг нового исторического максимума — $324 триллиона. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Института международных финансов (IIF).

За три месяца долг увеличился на $7,5 триллиона — более чем в четыре раза по сравнению со средним квартальным приростом в $1,7 триллиона, фиксировавшимся с конца 2022-го. Наибольший вклад в рост задолженности внесли Китай, Франция и Германия. В то же время снижение долговой нагрузки отмечено в Канаде, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.

По информации IIF, соотношение глобального долга к мировому ВВП осталось выше 325 процентов.

В развивающихся странах этот показатель достиг рекордного уровня — 245 процентов. Общий объем их долга увеличился более чем на $3,5 триллиона, достигнув $106 триллионов. Только на долю КНР пришлось свыше $2 триллионов прироста. Прогнозируется, что к концу года государственный долг Китая может превысить 100 процентов ВВП.

Развивающиеся экономики в 2025-м столкнутся с необходимостью погашения рекордных $7 триллионов по облигациям и кредитам. Для развитых государств этот объем составляет около $19 триллионов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328612/
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