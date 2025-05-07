«Камбар-Ата-1»: министр обсудил с подрядчиками этапы реализации проекта

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев с рабочей поездкой посетил Джалал-Абадскую область. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики КР.

В рамках визита Таалайбек Ибраев принял участие в церемонии открытия завода по производству песчано-гравийной смеси и бетона, построенного компанией «Астория Групп» на базе ОАО «Нарын ГЭС». Продукция завода будет использована при строительстве Камбаратинской ГЭС-1.

Также сообщается, что глава Минэнерго посетил и саму Камбаратинскую ГЭС-1, где ознакомился с процессом строительства моста, дорог и бетонирования тоннеля. В ходе переговоров с китайскими подрядчиками были обсуждены этапы реализации проекта, качество строительства и планы на будущее. Завершение строительства моста ожидается в четвертом квартале 2025 года.

Важным этапом поездки стало посещение строительства двухэтажного административного здания ОАО «Электрические станции» в Кара-Куле, ввод в эксплуатацию которого намечен на август 2025 года.

Министр также проверил реконструкцию четвертого гидроагрегата Токтогульской ГЭС и второго гидроагрегата Уч-Коргонской ГЭС. Работы на обеих станциях идут по плану: демонтаж завершен, начаты монтажные работы.