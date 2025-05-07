С начала года в бюджет поступило более 514 миллионов сомов от «налога на Google»

С начала 2025 года года в бюджет Кыргызстана поступило более 514 миллионов сомов от «налога на Google». Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов.

Уточняется, что в период с января по апрель казна пополнилась на 514,4 миллиона сомов от налога на добавленную стоимость с электронных услуг иностранных компаний. Из них во второй месяц весны оплачено 252,5 миллиона сомов.

За первые четыре месяца обеспечено 70 процентов от годовых поступлений 2024 года.

Рост последовал за активизацией цифровой экономики и усилением налогового контроля за IT-сектором.

Напомним, в 2022 году для иностранных организаций, оказывающих электронные услуги пользователям Кыргызской Республики из-за границы, введен так называемый налог на Google. Ставка НДС составляет 12 процентов от суммы реализованных услуг.