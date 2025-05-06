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Экономика

Азербайджан предложил соединить Каспийское и Черное моря подземным тоннелем

Азербайджан предложил соединить Каспийское и Черное моря подземным тоннелем. Об этом сообщает местный информационный портал Minval Politika.

Компания ADOG и международный порт Зира выдвинули предложение о строительстве подземного тоннеля, который соединит Каспийское и Черное моря.

Проект предусматривает прокладку тоннеля диаметром 10 метров, соединяющего Каспий с Черным морем (по территории Грузии или России). За счет естественной разницы высот вода сможет поступать в Каспий самотеком без необходимости использования насосов.

Инициаторы проекта утверждают, что это поможет стабилизировать уровень воды в Каспийском море, который в последние годы устойчиво снижается, угрожая экономике, экологии, а также инфраструктуре прикаспийских стран.

В компании подчеркивают, что проект будет реализован с соблюдением строгих экологических норм и предполагает постоянный мониторинг окружающей среды. В руководстве надеются на рассмотрение этой инициативы на государственном уровне и призывают к предварительным консультациям с компетентными органами.

В апреле сообщалось, что уровень Каспийского моря может упасть на 21 метр к 2100 году. Ученые утверждают, что это грозит экологической катастрофой региону. С 2006-го уровень воды в Каспии упал на два метра.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328323/
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