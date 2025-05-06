Кыргызстан выпустит обеспеченный золотом Минфина долларовый стейблкоин USDKG. Об этом сообщил советник проекта Габриэль Герра на конференции Token2049 в Дубае.

Уточняется, что в третьем квартале 2025 года в КР планируется запуск стейблкоина USDKG — токена с обеспечением золотом и привязкой к курсу американского доллара. Стейблкоин планируется использовать в первую очередь для трансграничных переводов.

Проект реализуется при поддержке Минфина КР, который должен предоставить $500 миллионов в золоте в качестве резерва токена, сказал Габриэль Герра. По его словам, в дальнейшем объем обеспечения планируется увеличить до $2 миллиардов. Резервы USDKG будут проходить независимый аудит.

«Стейблкоин будет использоваться в трансграничных транзакциях и международной торговле с упором на Центральную Азию, а экспансия в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток запланирована на более поздний срок», — добавил советник проекта.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров провел встречу с основателем крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэном Чжао. Стороны обсудили вопросы, касающиеся развития виртуальных активов и блокчейн-технологий в стране, а также темы кибербезопасности и борьбы с цифровыми угрозами.

Чанпэн Чжао также назначен общественным советником главы КР по вопросам, касающимся развития цифровых активов.