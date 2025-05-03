Основатель крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао сегодня прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом. В международном аэропорту «Иссык-Куль» его с почестями встретил заместитель руководителя администрации президента Азамат Кадыралиев.
Позже в Чолпон-Ате президент Садыр Жапаров принял Чанпэна Чжао. Стороны обсудили перспективы развития виртуальных активов и блокчейн-технологий в КР, а также вопросы кибербезопасности и борьбы с цифровыми угрозами.
Глава государства подчеркнул, что наша страна предпринимает активные шаги по внедрению цифровых активов и запуску цифрового сома, в поддержку чего недавно подписан соответствующий закон.
В свою очередь Чанпэн Чжао выразил готовность оказывать консультационную и экспертную поддержку, в том числе в вопросах внедрения цифровой национальной валюты и подготовки специалистов через образовательные программы.
Чанпэн Чжао примет участие в первом заседании Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте Кыргызской Республики.
По итогам встречи Садыр Жапаров вручил основателю Binance удостоверение общественного советника президента по вопросам развития цифровых активов.
Чанпэн Чжао, более известный как CZ — китайско-канадский предприниматель. В 2017 году он основал Binance, которая быстро стала лидером отрасли по объему торгов, ликвидности и числу пользователей.
В 2020-м Binance запустила Binance Smart Chain (BSC) — блокчейн с поддержкой смарт-контрактов. Позже сеть переименована в BNB (Build and Build) Chain.
Чанпэн Чжао продвигал идею масштабируемой, быстрой и недорогой блокчейн-инфраструктуры, которая не зависит от самой Binance как централизованной компании. BNB Chain стала основой для многочисленных проектов на блокчейне.