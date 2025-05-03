Садыр Жапаров встретился с основателем Binance Чанпэном Чжао в Чолпон-Ате

Основатель крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао сегодня прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом. В международном аэропорту «Иссык-Куль» его с почестями встретил заместитель руководителя администрации президента Азамат Кадыралиев.

Позже в Чолпон-Ате президент Садыр Жапаров принял Чанпэна Чжао. Стороны обсудили перспективы развития виртуальных активов и блокчейн-технологий в КР, а также вопросы кибербезопасности и борьбы с цифровыми угрозами.

Глава государства подчеркнул, что наша страна предпринимает активные шаги по внедрению цифровых активов и запуску цифрового сома, в поддержку чего недавно подписан соответствующий закон.

В свою очередь Чанпэн Чжао выразил готовность оказывать консультационную и экспертную поддержку, в том числе в вопросах внедрения цифровой национальной валюты и подготовки специалистов через образовательные программы.

Чанпэн Чжао примет участие в первом заседании Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте Кыргызской Республики.

По итогам встречи Садыр Жапаров вручил основателю Binance удостоверение общественного советника президента по вопросам развития цифровых активов.