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Власть

Садыр Жапаров встретился с основателем Binance Чанпэном Чжао в Чолпон-Ате

Основатель крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао сегодня прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом. В международном аэропорту «Иссык-Куль» его с почестями встретил заместитель руководителя администрации президента Азамат Кадыралиев.

Позже в Чолпон-Ате президент Садыр Жапаров принял Чанпэна Чжао. Стороны обсудили перспективы развития виртуальных активов и блокчейн-технологий в КР, а также вопросы кибербезопасности и борьбы с цифровыми угрозами.

Глава государства подчеркнул, что наша страна предпринимает активные шаги по внедрению цифровых активов и запуску цифрового сома, в поддержку чего недавно подписан соответствующий закон.

В свою очередь Чанпэн Чжао выразил готовность оказывать консультационную и экспертную поддержку, в том числе в вопросах внедрения цифровой национальной валюты и подготовки специалистов через образовательные программы.

Чанпэн Чжао примет участие в первом заседании Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте Кыргызской Республики.

По итогам встречи Садыр Жапаров вручил основателю Binance удостоверение общественного советника президента по вопросам развития цифровых активов.

Чанпэн Чжао, более известный как CZ — китайско-канадский предприниматель. В 2017 году он основал Binance, которая быстро стала лидером отрасли по объему торгов, ликвидности и числу пользователей.

В 2020-м Binance запустила Binance Smart Chain (BSC) — блокчейн с поддержкой смарт-контрактов. Позже сеть переименована в BNB (Build and Build) Chain.

Чанпэн Чжао продвигал идею масштабируемой, быстрой и недорогой блокчейн-инфраструктуры, которая не зависит от самой Binance как централизованной компании. BNB Chain стала основой для многочисленных проектов на блокчейне.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328213/
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