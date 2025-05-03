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Экономика

В Тамчи появится инвестиционная территория с особым статусом

Законопроект «О специальной инвестиционной территории «Тамчи» с особым правовым режимом и статусом» вынесли на общественное обсуждение.

Проект закона направлен на создание и развитие уникальной экономической зоны, которая будет способствовать привлечению иностранных и местных инвестиций, улучшению инвестиционного климата и развитию различных отраслей экономики, таких как производство, туризм, санаторно-курортная сфера, транспортная инфраструктура и другие.

Документ устанавливает правовую основу для работы инвестиционной территории, определяет ее статус, порядок создания, организацию управления и регулирования деятельности на территории зоны.

СИТ «Тамчи» будет расположена в Иссык-Кульской области, в одном из ключевых регионов страны с высоким потенциалом для развития туризма и логистики.

По данным Министерства экономики и коммерции, территория получит особый правовой режим, который обеспечит создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Этот режим будет включать в себя налоговые и правовые преференции для инвесторов, такие как освобождение от корпоративного подоходного налога и имущественных налогов, льготный режим для иностранных сотрудников и свободу валютных операций.

Основные органы управления СИТ «Тамчи» будут включать совет по управлению, управляющую компанию, финансового регулятора, международный центр по урегулированию споров и регистратора. Их деятельность будет независимой от государства, за исключением случаев, предусмотренных проектом закона.

Финансирование создания и развития территории будет осуществляться из различных источников, включая бюджет СИТ «Тамчи», республиканский и местный бюджеты, а также другие разрешенные законодательством источники.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328174/
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