21:36
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Экономика

Кабмин утвердил новые тарифы на электроэнергию. Сколько будет платить бизнес

Кабинет министров утвердил среднесрочную тарифную политику на электроэнергию на 2025-2030 годы. В ней детально прописаны правила применения тарифов не только для населения, но и для различных категорий небытовых потребителей.

Станции по зарядке электромобилей:

  • с 1 мая 2025 года — 5,31 сома за 1 киловатт-час (сейчас 4,89 сома);
  • с 1 мая 2026 года и далее ежегодно тариф будет увеличиваться на уровень инфляции плюс 3,5 процента.

Промышленные потребители (предприятия, занимающиеся производством и переработкой продукции):

  • с 1 мая 2025 года — 3,34 сома за 1 киловатт-час (сейчас 3,18 сома);
  • с 1 мая 2026 года и далее ежегодно тариф будет индексироваться на уровень инфляции.

Коммерческие потребители:

  • с 1 мая 2025 года — 3,96 сома за 1 киловатт-час (сейчас 3,77 сома);
  • с 1 мая 2026 года и далее ежегодно тариф будет индексироваться на уровень инфляции.

К коммерческим потребителям относятся СМИ, рекламные и риэлторские агентства, банки (кроме Нацбанка), ломбарды, МКК, оптовые склады, общественные организации, ТСЖ, ЖСК (включая собственные нужды), НИИ, проектные бюро, вокзалы, аэропорты, гаражные кооперативы, АЗС, СТО, автомойки, предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, ателье, химчистки), частные медучреждения и учебные заведения, гостиницы, дома отдыха, пансионаты, хостелы, частные театры, кинотеатры, музеи, парки, стадионы, магазины, бутики, ТРЦ, аптеки, обменные бюро, рынки, ларьки, кафе, рестораны, залы игровых автоматов, интернет-кафе и другие.

Бюджетные потребители (организации, финансируемые из республиканского и/или местного бюджетов):

  • с 1 мая 2025 года — 4,09 сома за 1 киловатт-час (сейчас 3,77 сома);
  • с 1 мая 2026 года и далее ежегодно тариф будет увеличиваться на уровень инфляции плюс 3,5 процента.

Энергоемкие потребители:

  • с 1 мая 2025 года — 6,06 сома за 1 киловатт-час (сейчас 5,58 сома);
  • с 1 мая 2026 года и далее ежегодно тариф будет увеличиваться на уровень инфляции плюс 3,5 процента.

К этой группе с самым высоким тарифом относятся предприятия по добыче золотоносных руд, золоторудные/золотоперерабатывающие комбинаты, обогатительные фабрики, аффинажные предприятия, производители водки, ликеро-водочных изделий, вин, коньяка, пива и других алкогольных напитков (крепких и слабоалкогольных), а также майнинг.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328015/
просмотров: 1352
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин утвердил тарифы на электроэнергию до 2030 года
Экономсовет СНГ укрепляет взаимодействие в рамках Содружества
С 1 мая в Кыргызстане повысятся тарифы на электроэнергию
Глава кабмина назвал климатические инициативы приоритетом политики Кыргызстана
Коррекция тарифов на электричество будет производиться каждый год — Минэнерго
Кыргызстанцы с пониманием отнеслись к повышению тарифов на электричество — ДТЭК
Торговая война. Центральная Азия между молотом и наковальней
Аткаминерлер мамлекеттик гезиттерге жазылууга милдеттүү болот
Глава кабмина КР обсудил в США сотрудничество с Boeing, IBM, Starlink и другими
Кабмин призывает американский бизнес инвестировать в экономику Кыргызстана
Популярные новости
Длинные выходные. Как за&nbsp;праздники не&nbsp;остаться без штанов, но&nbsp;при этом отдохнуть Длинные выходные. Как за праздники не остаться без штанов, но при этом отдохнуть
Сельхозпродукцию Кыргызстана будут завозить в&nbsp;Казахстан по&nbsp;&laquo;зеленому коридору&raquo; Сельхозпродукцию Кыргызстана будут завозить в Казахстан по «зеленому коридору»
Коррекция тарифов на&nbsp;электричество будет производиться каждый год&nbsp;&mdash; Минэнерго Коррекция тарифов на электричество будет производиться каждый год — Минэнерго
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;26&nbsp;апреля. Подешевел только картофель Продуктовая корзина Бишкека на 26 апреля. Подешевел только картофель
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
Альянс ради цифрового будущего: MEGA и&nbsp;ГУ&nbsp;&laquo;Кызмат&raquo; подписали меморандум Альянс ради цифрового будущего: MEGA и ГУ «Кызмат» подписали меморандум
30 апреля, среда
21:25
Нет читателей. Неэффективные сельские библиотеки в Кыргызстане ликвидируют Нет читателей. Неэффективные сельские библиотеки в Кырг...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 мая: дожди с грозами
20:41
В Монголии найден новый вид млекопитающего эпохи динозавров
20:22
В Бишкеке с 1 по 3 мая пройдет ярмарка сельхозпродукции
20:04
Объем наличных денег в обращении продолжает расти — Нацбанк