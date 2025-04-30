Кабмин утвердил новые тарифы на электроэнергию. Сколько будет платить бизнес

Кабинет министров утвердил среднесрочную тарифную политику на электроэнергию на 2025-2030 годы. В ней детально прописаны правила применения тарифов не только для населения, но и для различных категорий небытовых потребителей.

Станции по зарядке электромобилей:

с 1 мая 2025 года — 5,31 сома за 1 киловатт-час (сейчас 4,89 сома);

с 1 мая 2026 года и далее ежегодно тариф будет увеличиваться на уровень инфляции плюс 3,5 процента.

Промышленные потребители (предприятия, занимающиеся производством и переработкой продукции):

с 1 мая 2025 года — 3,34 сома за 1 киловатт-час (сейчас 3,18 сома);

с 1 мая 2026 года и далее ежегодно тариф будет индексироваться на уровень инфляции.

Коммерческие потребители:

с 1 мая 2025 года — 3,96 сома за 1 киловатт-час (сейчас 3,77 сома);

с 1 мая 2026 года и далее ежегодно тариф будет индексироваться на уровень инфляции.

К коммерческим потребителям относятся СМИ, рекламные и риэлторские агентства, банки (кроме Нацбанка), ломбарды, МКК, оптовые склады, общественные организации, ТСЖ, ЖСК (включая собственные нужды), НИИ, проектные бюро, вокзалы, аэропорты, гаражные кооперативы, АЗС, СТО, автомойки, предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, ателье, химчистки), частные медучреждения и учебные заведения, гостиницы, дома отдыха, пансионаты, хостелы, частные театры, кинотеатры, музеи, парки, стадионы, магазины, бутики, ТРЦ, аптеки, обменные бюро, рынки, ларьки, кафе, рестораны, залы игровых автоматов, интернет-кафе и другие.

Бюджетные потребители (организации, финансируемые из республиканского и/или местного бюджетов):

с 1 мая 2025 года — 4,09 сома за 1 киловатт-час (сейчас 3,77 сома);

с 1 мая 2026 года и далее ежегодно тариф будет увеличиваться на уровень инфляции плюс 3,5 процента.

Энергоемкие потребители:

с 1 мая 2025 года — 6,06 сома за 1 киловатт-час (сейчас 5,58 сома);

с 1 мая 2026 года и далее ежегодно тариф будет увеличиваться на уровень инфляции плюс 3,5 процента.

К этой группе с самым высоким тарифом относятся предприятия по добыче золотоносных руд, золоторудные/золотоперерабатывающие комбинаты, обогатительные фабрики, аффинажные предприятия, производители водки, ликеро-водочных изделий, вин, коньяка, пива и других алкогольных напитков (крепких и слабоалкогольных), а также майнинг.