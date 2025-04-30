Общая сумма наличных денег в обращении в Кыргызской Республике продолжает расти, при этом наблюдается увеличение доли средств, находящихся вне касс коммерческих банков. Таковы основные выводы из отчета о состоянии налично-денежного обращения за первый квартал этого года. Об этом сообщает Национальный банк.

По его данным, на 1 апреля 2025-го общее количество наличных денег в стране достигло 241 миллиарда 723,2 миллиона сомов. При этом большая часть этих средств — 219 миллиардов 557,6 миллиона — находилась «на руках» у населения и бизнеса, то есть вне банковской системы. В кассах самих коммерческих банков лежало только 22 миллиарда 165,6 миллиона сомов.

Эта тенденция — рост наличных вне банков — усиливается. По сравнению с 1 апреля 2024 года, количество денег вне банковской системы выросло на 26 миллиардов 362,7 миллиона сомов, что составляет заметный прирост в 13,7 процента.

Несмотря на рост денег «на руках», активность в кассах коммерческих банков также увеличилась. За первый квартал 2025-го банки приняли наличными 1 триллион 224 миллиарда 531 миллион сомов, что на 38 миллиардов 762,4 миллиона (или 3,3 процента) больше, чем за тот же период прошлого года. Одновременно выросла и выдача: банки выдали из касс 1 триллион 241 миллиард 941 миллион сомов, превысив прошлогодний показатель на 52 миллиарда 151,7 миллиона (или 4,4 процента).