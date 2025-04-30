21:35
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Экономика

Объем наличных денег в обращении продолжает расти — Нацбанк

Общая сумма наличных денег в обращении в Кыргызской Республике продолжает расти, при этом наблюдается увеличение доли средств, находящихся вне касс коммерческих банков. Таковы основные выводы из отчета о состоянии налично-денежного обращения за первый квартал этого года. Об этом сообщает Национальный банк.

По его данным, на 1 апреля 2025-го общее количество наличных денег в стране достигло 241 миллиарда 723,2 миллиона сомов. При этом большая часть этих средств — 219 миллиардов 557,6 миллиона — находилась «на руках» у населения и бизнеса, то есть вне банковской системы. В кассах самих коммерческих банков лежало только 22 миллиарда 165,6 миллиона сомов.

Эта тенденция — рост наличных вне банков — усиливается. По сравнению с 1 апреля 2024 года, количество денег вне банковской системы выросло на 26 миллиардов 362,7 миллиона сомов, что составляет заметный прирост в 13,7 процента.

Несмотря на рост денег «на руках», активность в кассах коммерческих банков также увеличилась. За первый квартал 2025-го банки приняли наличными 1 триллион 224 миллиарда 531 миллион сомов, что на 38 миллиардов 762,4 миллиона (или 3,3 процента) больше, чем за тот же период прошлого года. Одновременно выросла и выдача: банки выдали из касс 1 триллион 241 миллиард 941 миллион сомов, превысив прошлогодний показатель на 52 миллиарда 151,7 миллиона (или 4,4 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328009/
просмотров: 510
Версия для печати
Материалы по теме
Вторую с начала года интервенцию на валютном рынке провел Нацбанк Кыргызстана
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов
НБ КР выпускает серебряную коллекционную монету «80 лет Великой Победе»
Недельный обзор: стоимость золота в Кыргызстане достигла рекорда
Нацбанк завершил первый квартал года с прибылью в 7,3 миллиарда сомов
Нацбанк вновь предостерегает кыргызстанцев о новом виде мошенничества
Спецслужбы задержали начальство МП «Базар-Коргон Водоканал» за присвоение денег
Объем кредитного портфеля банков Кыргызстана превысил 371 миллиард сомов
В Бишкеке вор проник в дом, украл деньги и золото почти на 1,5 миллиона сомов
Вафли вместо денег. В Баткене мужчина ранил себя ножом и заявил о грабеже
Популярные новости
Длинные выходные. Как за&nbsp;праздники не&nbsp;остаться без штанов, но&nbsp;при этом отдохнуть Длинные выходные. Как за праздники не остаться без штанов, но при этом отдохнуть
Сельхозпродукцию Кыргызстана будут завозить в&nbsp;Казахстан по&nbsp;&laquo;зеленому коридору&raquo; Сельхозпродукцию Кыргызстана будут завозить в Казахстан по «зеленому коридору»
Коррекция тарифов на&nbsp;электричество будет производиться каждый год&nbsp;&mdash; Минэнерго Коррекция тарифов на электричество будет производиться каждый год — Минэнерго
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;26&nbsp;апреля. Подешевел только картофель Продуктовая корзина Бишкека на 26 апреля. Подешевел только картофель
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
Альянс ради цифрового будущего: MEGA и&nbsp;ГУ&nbsp;&laquo;Кызмат&raquo; подписали меморандум Альянс ради цифрового будущего: MEGA и ГУ «Кызмат» подписали меморандум
30 апреля, среда
21:25
Нет читателей. Неэффективные сельские библиотеки в Кыргызстане ликвидируют Нет читателей. Неэффективные сельские библиотеки в Кырг...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 мая: дожди с грозами
20:41
В Монголии найден новый вид млекопитающего эпохи динозавров
20:22
В Бишкеке с 1 по 3 мая пройдет ярмарка сельхозпродукции
20:04
Объем наличных денег в обращении продолжает расти — Нацбанк