Стройка города Асмана откладывается: кабмин расторг соглашение с инвестором

Кабинет министров принял решение о расторжении инвестиционного соглашения о реализации проекта «Строительство экологически чистого города Асмана». Глава кабмина Адылбек Касымалиев подписал соответствующее распоряжение.

Ранее (в ноябре 2024 года) оно подписано с компанией CITIC Merchant и ОсОО «Модуль Хаус».

В документе отмечается, что распоряжение № 724-р признано утратившим силу.

Причина решения неизвестна.

Согласно данным Министерства юстиции, учредителями ОсОО «Модуль Хаус» числятся Эламан Токтобеков и Жипаргуль Базарбаева, руководителем — Эрмек Атантаев. Сфера деятельности: строительство жилых и нежилых зданий.

CITIC Merchant Corporation Limited — гонконгский финансово-промышленный конгломерат, 58 процентов акций принадлежит китайской группе CITIC.

Напомним, 30 июня 2023-го президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового экологичного города. Сообщалось, что приблизительная стоимость проекта составляет $20 миллионов.

В ноябре прошлого года тогда еще глава кабмина Акылбек Жапаров заявлял, что по городу Асману определены источники финансирования на $480 миллионов.