На строительство города Асмана привлекли $480 миллионов

По городу Асману определены источники финансирования на $480 миллионов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров.
«Даст бог, в следующем году начнем строительство», — сказал он.
Депутаты рассматривают отчет кабинета министров об исполнении республиканского бюджета.
Акылбек Жапаров отметил, что за последние три года он, президент Садыр Жапаров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и зампредседателя кабмина Бакыт Торобаев заложили капсулу под строительство объектов в 56 местах.
«В 92 процентах из них строительные работы идут активно, некоторые завершаются», — сказал глава кабмина.
По его данным, в 2023-м построены 10 больниц и 32 поликлиники на 1,5 миллиарда сомов. С 2021 по 2024 год возведено 320 образовательных учреждений.