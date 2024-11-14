На строительство города Асмана привлекли $480 миллионов

По городу Асману определены источники финансирования на $480 миллионов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров.

«Даст бог, в следующем году начнем строительство», — сказал он.

Депутаты рассматривают отчет кабинета министров об исполнении республиканского бюджета.

Акылбек Жапаров отметил, что за последние три года он, президент Садыр Жапаров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и зампредседателя кабмина Бакыт Торобаев заложили капсулу под строительство объектов в 56 местах.

«В 92 процентах из них строительные работы идут активно, некоторые завершаются», — сказал глава кабмина.

По его данным, в 2023-м построены 10 больниц и 32 поликлиники на 1,5 миллиарда сомов. С 2021 по 2024 год возведено 320 образовательных учреждений.