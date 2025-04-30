Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев принял участие в заседании Экономического совета СНГ, которое состоялось в Ташкенте (Узбекистан).

Заседание прошло в узком и расширенном форматах под председательством таджикской стороны. В рамках заседания также проходят Международная выставка «Иннопром. Центральная Азия» и первый Форум регионов СНГ.

Данияр Амангельдиев отметил положительную динамику внешней торговли Кыргызстана со странами СНГ. Он подчеркнул, что за период 2020-2024 годов объемы взаимной торговли КР с государствами Содружества увеличились в 2,1 раза, в том числе экспорт — в 2,4 раза, импорт — почти в 2 раза.

За прошедший год объем внешнеторгового оборота КР со странами СНГ составил $6 миллиардов, что на 10,1 процента больше по сравнению с 2023-м.

В кабмине отмечают, что это свидетельствует о стабильном росте обоюдной торговли и укреплении экономических связей внутри Содружества.

Первый замглавы кабмина также отметил устойчивый рост экономики Кыргызстана, средний показатель которого составляет 9 процентов. Кроме того, кабинетом министров сформирован перечень из 128 промышленных объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в этом году.

В рамках заседания были обсуждены дальнейшие меры по углублению торгово-экономического сотрудничества между государствами – участниками Содружества и приняты соответствующие решения.