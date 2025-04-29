09:32
USD 87.45
EUR 99.57
RUB 1.07
Экономика

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов

Правление Национального банка 28 апреля приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 9 процентов. Данное решение вступает в силу с 29 апреля 2025 года.

Как сообщает регулятор, в Кыргызстане сохраняется высокая экономическая активность на фоне расширения потребительского и инвестиционного спроса. Реальный прирост ВВП за январь – март 2025 года составил 13,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основной вклад в рост экономики вносят сектор услуг, строительство и промышленность.

Ценовая динамика в стране остается в умеренных пределах. С начала 2025 года прирост потребительских цен составил 1,96 процента. Годовая инфляция (апрель 2025 года к апрелю 2024-го) сложилась на уровне 6,9 процента, что находится в пределах среднесрочного целевого показателя НБ КР в 5-7 процентов. Отмечается замедление темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги.

В то же время внешняя экономическая среда характеризуется усилением геополитических факторов и фрагментацией мировой торговли из-за введения торговых ограничений. Мировые товарно-сырьевые и финансовые рынки остаются высоковолатильными, создавая неопределенность. В отдельных странах – торговых партнерах Кыргызстана инфляция сохраняется на относительно высоком уровне.

Проводимая денежно-кредитная политика Национального банка нацелена на обеспечение ценовой стабильности в пределах 5-7 процентов к концу 2025 года.

Ситуация на межбанковском денежном и валютном рынках остается стабильной. В коммерческих банках сохраняется избыточная ликвидность, регулируемая инструментами НБ КР. Банковская система продолжает кредитовать реальный сектор экономики и наращивать ресурсную базу.

По сообщению НБ КР, решение сохранить ставку на уровне 9 процентов принято с учетом волатильности цен на мировых рынках, ожидаемого пересмотра тарифной политики и растущего внутреннего спроса. Этот шаг соответствует курсу денежно-кредитной политики, направленному на ценовую стабильность и макроэкономическую устойчивость.

Следующее плановое заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 26 мая 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327727/
просмотров: 2592
Версия для печати
Материалы по теме
Вторую с начала года интервенцию на валютном рынке провел Нацбанк Кыргызстана
НБ КР выпускает серебряную коллекционную монету «80 лет Великой Победе»
Недельный обзор: стоимость золота в Кыргызстане достигла рекорда
Нацбанк завершил первый квартал года с прибылью в 7,3 миллиарда сомов
Нацбанк вновь предостерегает кыргызстанцев о новом виде мошенничества
Объем кредитного портфеля банков Кыргызстана превысил 371 миллиард сомов
Нацбанк наделен правом выпуска цифрового сома. Президент подписал закон
Объем денежных переводов в Кыргызстан в феврале составил $246,5 миллиона
С 14 апреля в Кыргызстане вводится новый порядок операций в российских рублях
В Кыргызстане начинается тестирование прототипа цифрового сома
Популярные новости
Сельхозпродукцию Кыргызстана будут завозить в&nbsp;Казахстан по&nbsp;&laquo;зеленому коридору&raquo; Сельхозпродукцию Кыргызстана будут завозить в Казахстан по «зеленому коридору»
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;26&nbsp;апреля. Подешевел только картофель Продуктовая корзина Бишкека на 26 апреля. Подешевел только картофель
Коррекция тарифов на&nbsp;электричество будет производиться каждый год&nbsp;&mdash; Минэнерго Коррекция тарифов на электричество будет производиться каждый год — Минэнерго
Доллар и&nbsp;рубль выросли. Курс валют на&nbsp;28&nbsp;апреля Доллар и рубль выросли. Курс валют на 28 апреля
Бизнес
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; любимый город!&raquo; Яркие впечатления и&nbsp;атмосфера праздника «Бишкек — любимый город!» Яркие впечатления и атмосфера праздника
АНО &laquo;Евразия&raquo; построит в&nbsp;Бишкеке большой парк в&nbsp;честь 10-летия ЕАЭС АНО «Евразия» построит в Бишкеке большой парк в честь 10-летия ЕАЭС
MEGA объявляет о&nbsp;проведении торгов (открытого аукциона) на&nbsp;реализацию имущества MEGA объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества
O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями
30 апреля, среда
09:30
Сом ослаб ко всем валютам. Курс на 30 апреля Сом ослаб ко всем валютам. Курс на 30 апреля
09:17
Аукцион для получения лицензий на пользование недрами в Баткене объявили в КР
09:00
«Бишкек — любимый город!» Яркие впечатления и атмосфера праздника
08:47
Пункты пропуска на границе с Китаем будут временно закрыты
08:36
В Бишкеке парк имени Панфилова откроют в майские праздники: поручение мэра
29 апреля, вторник
23:40
В 2027 году юбилейный iPhone получит масштабный редизайн и высокую цену
22:45
Узбекистан спецрейсом привезет своих граждан, находящихся в США незаконно