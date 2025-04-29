Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов

Правление Национального банка 28 апреля приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 9 процентов. Данное решение вступает в силу с 29 апреля 2025 года.

Как сообщает регулятор, в Кыргызстане сохраняется высокая экономическая активность на фоне расширения потребительского и инвестиционного спроса. Реальный прирост ВВП за январь – март 2025 года составил 13,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основной вклад в рост экономики вносят сектор услуг, строительство и промышленность.

Ценовая динамика в стране остается в умеренных пределах. С начала 2025 года прирост потребительских цен составил 1,96 процента. Годовая инфляция (апрель 2025 года к апрелю 2024-го) сложилась на уровне 6,9 процента, что находится в пределах среднесрочного целевого показателя НБ КР в 5-7 процентов. Отмечается замедление темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги.

В то же время внешняя экономическая среда характеризуется усилением геополитических факторов и фрагментацией мировой торговли из-за введения торговых ограничений. Мировые товарно-сырьевые и финансовые рынки остаются высоковолатильными, создавая неопределенность. В отдельных странах – торговых партнерах Кыргызстана инфляция сохраняется на относительно высоком уровне.

Проводимая денежно-кредитная политика Национального банка нацелена на обеспечение ценовой стабильности в пределах 5-7 процентов к концу 2025 года.

Ситуация на межбанковском денежном и валютном рынках остается стабильной. В коммерческих банках сохраняется избыточная ликвидность, регулируемая инструментами НБ КР. Банковская система продолжает кредитовать реальный сектор экономики и наращивать ресурсную базу.

По сообщению НБ КР, решение сохранить ставку на уровне 9 процентов принято с учетом волатильности цен на мировых рынках, ожидаемого пересмотра тарифной политики и растущего внутреннего спроса. Этот шаг соответствует курсу денежно-кредитной политики, направленному на ценовую стабильность и макроэкономическую устойчивость.

Следующее плановое заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 26 мая 2025 года.