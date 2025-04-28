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Экономика

Коррекция тарифов на электричество будет производиться каждый год — Минэнерго

Изменение тарифов на электричество направлено на обеспечение устойчивого развития энергосектора, снижение дефицита бюджета и модернизацию инфраструктуры в отрасли. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Тимур Орозалиев.

По его словам, за последние 10 лет потребление электроэнергии в республике увеличилось на 3,6 миллиарда киловатт-часов, что существенно повысило нагрузку на энергосистему.

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«В 2024 году дефицит финансовых средств в энергосистеме составил 8,1 миллиарда сомов. В этой связи проведен анализ ситуации, на основе которого проведена коррекция тарифов для постепенного доведения их до уровня себестоимости. Тарифы на электроэнергию для населения являются социально-ориентированными, то есть установлены ниже реальной стоимости», — сказал Тимур Орозалиев.

Он отметил, что тариф для населения при потреблении до 700 киловатт-часов в настоящее время составляет 1,11 сома, а себестоимость по итогам 2024 года ожидается на уровне 2 сома 72 тыйына.

Установленный тариф для населения составляет только 40,8 процента от себестоимости товара.

Тимур Орозалиев добавил, что коррекция тарифов будет производиться каждый год в среднем на 20 процентов для населения.

По его данным, всего по республике насчитывается 1 миллион 585 тысяч абонентов, в том числе 1 миллион 472 тысячи бытовых, 112 тысяч — промышленных.

Напомним, с 1 мая 2025 года тариф для населения при потреблении до 700 киловатт-часов составит 1 сом 37 тыйынов вместо нынешних 1,11 сома, а при превышении лимита абоненты будут платить уже по 2 сома 60 тыйынов (сейчас тариф составляет 2 сома 39 тыйынов). Количество групп потребителей сокращено с 14 до 7.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327603/
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