С мая кыргызстанцы начнут больше платить за электроэнергию

С 1 мая в Кыргызстане изменятся тарифы на электроэнергию. Об этом сегодня, 25 марта, сообщили в Министерстве энергетики.

Отмечается, что повышение запланировано в рамках среднесрочной тарифной политики Минэнерго на 2025-2030 годы.

По данным ведомства, за последние десять лет потребление электроэнергии в стране увеличилось на 3,6 миллиарда киловатт-часов, и нагрузка на оборудование растет. При этом в 2024-м дефицит в энергоотрасли составил 8,1 миллиарда сомов.

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В Минэнерго отметили, что существующие тарифы не покрывают реальную стоимость электроэнергии, поэтому будут меняться.

Так, с 1 мая 2025 года тариф при потреблении до 700 киловатт-часов составит 1 сом 37 тыйынов вместо нынешних 1,11 сома, а при превышении лимита абоненты будут платить уже по 2 сома 60 тыйынов (сейчас тариф составляет 2 сома 39 тыйынов).

Также отмечается, что количество категорий потребителей сокращено вдвое — с 14 до 7. Для них тарифы тоже изменятся.

Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию будут подниматься ежегодно в среднем на 15 процентов.