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Экономика

Экономика Калифорнии обогнала Японию и вышла на четвертое место в мире

Экономика Калифорнии обогнала Японию и вышла на четвертое место в мире. Об этом пишет Русская служба ВВС.

По ее данным, американский штат стал четвертой по величине экономической силой в мире, уступая только США в целом, Германии и Китаю.

Данные Международного валютного фонда и Бюро экономического анализа Соединенных Штатов показывают, что валовой внутренний продукт Калифорнии достиг $4,10 триллиона в 2024-м, обогнав Японию, ВВП которой — $4,01 триллиона в минувшем году.

В настоящий момент ВВП Калифорнии отстает от общего ВВП США на $29,18 триллиона, от КНР — на $18,74 триллиона и от Германии — на $4,65 триллиона. При этом, по сведениям МВФ, экономика этого штата является самой быстрорастущей среди этих четырех лидеров.

Однако недавно губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выразил обеспокоенность по поводу будущего экономики штата на фоне тарифов, вводимых новой администрацией Соединенных Штатов, которые нарушили работу мировых рынков и торговли.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для КНР, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

Позже Дональд Трамп заявил, что повышает импортные тарифы на китайские товары до 125 процентов. Пекин ввел 84-процентные пошлины на импорт из Штатов, которые вступили в силу накануне.

Затем американский президент принял решение отложить введение пошлин на импорт из примерно 60 стран на 90 дней. Пока будут действовать пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий. При этом 10 апреля Соединенные Штаты увеличили пошлины на китайские товары до 145 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327426/
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