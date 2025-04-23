В Бишкеке обсудили будущее регионов Кыргызстана

В Бишкеке состоялась конференция, посвященная реализации Государственной программы комплексного социально-экономического развития регионов Кыргызской Республики на 2025–2030 годы. Об этом сообщает пресс-служба Минэконома.

Выступая на мероприятии, первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов сообщил, что целью программы является создание эффективной системы управления развитием регионов для стимулирования экономического роста и улучшения качества жизни граждан.

В ходе конференции участники обсудили текущие результаты внедрения новых методов планирования, основанных на данных. Также рассматривалась роль местных сообществ и бизнеса в процессе принятия решений. Была подчеркнута необходимость улучшения механизмов управления и создания условий для привлечения инвестиций и развития инфраструктуры на всех уровнях.

Представители местных администраций и органов местного самоуправления поделились опытом применения новых методов планирования. Они отметили, что, несмотря на первоначальные опасения из-за обилия данных, новые подходы помогли делать более точные прогнозы и улучшили взаимодействие между айыл окмоту и районным уровнем. Важным элементом стали координационные советы, объединившие государство, бизнес и местные сообщества для совместной работы над развитием территорий.

Было отмечено, что совместными усилиями Министерства экономики, Всемирного банка, института политики развития и Академии местного управления Центральной Азии при финансовой поддержке Программы EGED тысячи муниципальных и государственных служащих прошли обучение новым методам планирования. Это позволило внедрить новые местные программы развития по всей стране. Чоро Сейитов особо выделил ключевую роль Института политики развития в этом процессе и эффективность координационных советов как платформы для взаимодействия.