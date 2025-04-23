В Кыргызстане в 2025 году создадут 15 тысяч новых рабочих мест

В Кыргызстане в 2025 году создадут около 15 тысяч новых рабочих мест. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления промышленности Министерства экономики и коммерции КР Арсланбек Базиев.

По его словам, всего планируется открыть 128 новых предприятий в различных сферах. Некоторые из них уже введены в строй, в том числе завод по выпуску кирпичей и обогатительная фабрика по переработке угля.

«В Чуйской области ожидается создание 4 тысяч новых рабочих мест. В Бишкеке откроется 12 предприятий, на Иссык-Куле — 19 предприятий на 1,4 тысячи рабочих мест, в Нарыне — 17 предприятий, Оше — 8, Ошской области — 22, Джалал-Абаде — 13 предприятий, Таласе — 3. Баткенской области руководство страны уделяет особое внимание, там действует специальный налоговый режим. До этого частный сектор не хотел туда идти, но благодаря реформам есть изменения. В Баткене в 2025-м планируется открыть 14 предприятий на более 1 тысячи рабочих мест», — сказал Арсланбек Базиев.

Он отметил, что зарплата на новых объектах достойная.

«Объем налогов увеличивается. Если по итогам 2022 года от промышленных предприятий собрали около 20 миллиардов сомов в виде налогов, то в 2024-м — уже 40 миллиардов сомов. Но вместе с этим государство дает и льготы промышленным предприятиям», — добавил Арсланбек Базиев.

По его данным, по итогам первого квартала 2025-го объем промышленного производства составил примерно 160 миллиардов сомов, рост — 16,5 процента.

Для справки: в 2024-м в республике запущено 102 новых промышленных объекта в сфере сельского хозяйства, производства строительных материалов, химической продукции, пищепереработки и других секторах. Объем промышленной продукции достиг 585 миллиардов сомов, создано около 8 тысяч новых рабочих мест.