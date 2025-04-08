Кабмин рассказал об улучшении инвестклимата и планах на 128 новых предприятий

В Кыргызстане состоялось торжественное открытие нового завода компании Hytera, признанного мирового лидера в сфере производства телекоммуникационного оборудования. В церемонии принял участие первый замглавы кабмина Данияр Амангельдиев, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Выступая на открытии, Данияр Амангельдиев подчеркнул, что запуск предприятия является ярким примером успешного государственно-частного партнерства. Он отметил, что это событие подтверждает последовательную работу правительства по созданию благоприятных условий для инвесторов в стране.

«Кабинет министров и впредь будет создавать благоприятные условия для бизнеса, обеспечивая прозрачное регулирование и инфраструктурную поддержку», — заявил первый зампред кабмина.

Он также поделился впечатляющими показателями промышленного роста: в 2024 году в республике запущено 102 новых промышленных объекта, а объем промышленной продукции достиг 585 миллиардов сомов. В планах на 2025-й — запуск еще 128 предприятий, что, по словам Данияра Амангельдиева, «даст импульс развитию регионов и создаст тысячи новых рабочих мест».

Новый завод Hytera, специализирующийся на сборке средств связи и систем фото- и видеофиксации, создан при поддержке Российско-Кыргызского фонда развития. Объем инвестиций в проект составил $1 миллион.

Производственные мощности предприятия включают:

выпуск более 57 тысяч единиц продукции ежегодно;

700 квадратных метров современных производственных площадей;

создание 50 новых рабочих мест;

внедрение автоматизированного контроля качества;

передачу передовых технологий и развитие кадрового потенциала страны.

В завершение своего выступления Данияр Амангельдиев выразил уверенность в будущем успехе предприятия. «Убежден, что этот завод станет символом устойчивого роста, высокого качества и технологического лидерства, открывая новую страницу в истории промышленного и научного развития КР», — сказал он.