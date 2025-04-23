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Экономика

Пошлины до 3 тысяч 521 процента на импорт солнечных батарей ввели США

Пошлины до 3 тысяч 521 процента на импорт солнечных батарей из четырех азиатских стран ввели США. Об этом сообщает Bloomberg.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Уточняется, что для Камбоджи установили самый высокий тариф на уровне 3 тысяч 521 процента, для производителей из Малайзии пошлины составляют 34,4 процента, Вьетнама — 395,9 процента, Таиланда — 375,2 процента.

Окончательное решение о введении пошлин должна принять Комиссия по международной торговле США. Министерство торговли Соединенных Штатов утвердило тарифы на импорт солнечных панелей из стран Юго-Восточной Азии. Пошлины будут применяться к поставкам от крупнейших мировых производителей солнечных панелей.

Они стали финальным этапом годового расследования, инициированного американскими производителями солнечных батарей во времена президентства Джо Байдена. По итогам разбирательства Минторг заявил, что производители в Камбодже, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде несправедливо получают выгоду от государственных субсидий и поставляют в Штаты панели по ценам ниже себестоимости производства.

По оценкам Bloomberg, в 2024 году в США из этих четырех государств поставлено оборудование для солнечных панелей на $12,9 миллиарда, или 77 процентов от общего импорта таких товаров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326995/
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