Страны СНГ инвестировали в экономику Казахстана $4 миллиарда. Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.

По ее словам, почти на такую же сумму приходится и взаимная торговля услугами. Теперь казахстанские экспортеры смогут активнее осваивать рынки республик Содружества. Ранее Верхняя палата парламента Республики Казахстан рассмотрела и утвердила законопроект «О ратификации Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций», что, по мнению сенаторов, приведет к увеличению объема взаимных инвестиций в рамках Содружества Независимых Государств.

Договор предусматривает создание зоны свободной торговли между странами. Предпринимателям можно будет открывать предприятия с участием казахстанского капитала и привлекать инвестиции. Поставщикам гарантируют не только защиту бизнеса, но и обещают выгодные условия.

Бизнесмены получат также доступ и на рынок Узбекистана, который не является членом ЕАЭС и ВТО.

«Соглашение направлено на дальнейшее укрепление нашего партнерства с государствами СНГ. Документ содержит положения, предусматривающие формирование зоны свободной торговли в сфере услуг.

Предусмотрены также нормы, призванные улучшить инвестиционное сотрудничество сторон. В целом надеемся, что закон поспособствует повышению торгово-экономической активности и увеличению объема взаимных инвестиций среди стран СНГ», — отметил председатель Сената парламента Маулен Ашимбаев.