Цена на золото продолжает бить рекорды. Что происходит в Кыргызстане

Согласно статистике TrandingView, на мировых биржах унция золота вновь достигла рекордной стоимости. В настоящее время она торгуется по $3 тысячи 394, что в пересчете по официальному курсу Национального банка Кыргызстана составляет 296 тысяч 70 сомов.

Напомним, в конце марта цена золота, как на мировых биржах, так и в нашей стране, достигла рекорда на тот момент — $3 тысячи 72. С тех пор металл продолжал дорожать, однако 7 апреля стоимость все-таки пошла на спад, упав до $2 тысяч 965.

В нашей республике цена золота тоже достигла исторического максимума, взлетев 17 апреля до отметки 293 тысячи 183 сома за унцию. Сегодня стоимость унции металла чуть снизилась, до 290 тысяч 625 сомов.

Напомним, по мнению международных экспертов, такой рост цены на золото обусловлен вводом торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом.